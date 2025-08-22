Lideranças fazem contribuição ética sobre ação climática em Bogotá

Combustível fóssil

A ministra acrescenta que esse material deve orientar implementação do que já foi pactuado nos Emirados Árabes Unidos, na COP20, quando os países decidiram triplicar as energias renováveis, duplicar sua eficiência, acabar com o desmatamento e fazer a transição para o fim do uso dos combustíveis fósseis e do desmatamento.

Segundo Marina, agora é necessário construir um mapa para essas transições de forma justa e planejada, de forma que a linha de chegada seja zerar as emissões de gases do efeito estufa até 2050.

"Dois países na América Latina têm uma posição bastante significativa. O Brasil já tem uma posição de zerar o desmatamento em 2030, e a Colômbia, uma posição de não fazer exploração de combustível fóssil", acrescenta.

Segundo Marina, já está claro que hoje o Brasil não tem capacidade para gerar energia ao ponto de abandonar definitivamente os combustíveis fósseis, mas é preciso fazer investimentos para intensificar a transição energética. "Por isso que estamos investindo cada vez mais nos biocombustíveis e também em hidrogênio verde e nos colocando como um endereço para os investimentos ", diz.

Fundo para Florestas

A ministra diz que para as transições necessárias ocorram é preciso olhar tanto para países produtores quanto para os países consumidores, com os países desenvolvidos liderando essa corrida e países em desenvolvimento, seguindo do mesmo jeito.

Dessa forma, cada país deve fazer o seu planejamento. Países que têm dificuldade em diversificar suas matrizes energéticas devem investir em países com essa capacidade, assim como países que mais contribuíram para as mudanças climáticas devem investir onde ainda há capacidade de salvar recursos capazes de enfrentar o problema global.