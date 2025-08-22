Leite, frutas, cacau: alguma mistura pode afetar a ação do whey?

Whey protein não precisa ser sempre aquele pó batido na água. O suplemento —derivado do soro do leite e queridinho de quem treina pesado— já ganhou lugar em receitas de panquecas, bolos de caneca, pães de queijo e até no mingau da noite. Mas será que dá para misturar com qualquer ingrediente sem prejudicar os resultados?

A resposta curta é sim. Nenhum alimento é capaz de "anular" o valor nutricional do whey. O que muda é o efeito da combinação — dependendo do objetivo da pessoa, algumas misturas são mais interessantes que outras.

Água ou leite?

Existem três tipos de whey: concentrado, isolado e hidrolisado. O concentrado tem entre 70% e 80% de proteína, mas também contém lactose e gordura. Já o isolado e o hidrolisado têm em torno de 90% de proteína e menos lactose, gordura e minerais.

Misturar whey com leite é uma boa estratégia para quem busca ganhar massa muscular, já que a bebida também é rica em proteínas. De quebra, o cálcio do leite pode ajudar no controle do peso.

Por outro lado, a adição de leite aumenta as calorias do shake. Quem está tentando emagrecer não precisa fugir dessa mistura, mas deve ajustar as porções para evitar exageros.

Já para quem consome a versão hidrolisada devido a problemas gastrointestinais (ela tem uma digestibilidade mais acelerada), misturar com leite não é uma boa escolha. A caseína, uma proteína do leite, tem uma absorção lenta, enquanto o whey protein hidrolisado tem uma digestibilidade mais acelerada, então essa mistura pode causar algum desconforto gastrointestinal.

Nesse caso, alternativas como água de coco, sucos ou leites vegetais funcionam melhor.

Imagem: iStock

Frutas no shake

Misturar whey com banana é praticamente um clássico. Além do sabor doce, ela fornece potássio, mineral importante para o bom funcionamento dos músculos. Vale amassar a fruta e misturar direto ao pó ou bater congelada com leite, aveia e até pasta de amendoim para criar um shake mais encorpado.

Usar whey com opções menos calóricas, como morango, framboesa, maçã e pera, pode ajudar em dietas de emagrecimento.

Já o abacate é o coringa: tem gordura boa, aumenta a saciedade e funciona bem em qualquer estratégia. De toda forma, as frutas são boas alternativas pois acrescentam vitaminas, minerais e antioxidantes à mistura.

Além das frutas, alguns ingredientes turbinam sabor e nutrientes em uma refeição com whey:

Canela

Cacau em pó

Aveia

Pasta de amendoim

Castanhas

Mel

Pode esquentar o whey?

Receitas como mingau de aveia proteico são populares, mas há um detalhe: o whey perde parte de suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias quando aquecido acima de 55 °C. A proteína em si continua intacta, mas o ideal é adicionar o pó ao final da preparação, já fora do fogo, para preservar o máximo de benefícios.

Essa versão quente é, inclusive, uma boa opção para idosos que precisam de proteína extra ou têm dificuldade de mastigação.

O perigo do "whey gourmet"

Sabores de whey protein como brigadeiro, paçoca e cookies podem parecer irresistíveis, mas costumam carregar consigo excesso de adoçantes, corantes e aditivos. Essas versões "gourmet" podem não combinar com quem busca uma dieta mais saudável. Para evitar ciladas, a recomendação é apostar em fórmulas simples e misturar o suplemento com alimentos naturais como frutas, mel e cacau.

O essencial

Antes mesmo de pensar em investir no suplemento, porém, é fundamental avaliar com um nutricionista se realmente há necessidade de consumi-lo.

Vale lembrar ainda que whey não é milagre. Ele pode facilitar a ingestão diária de proteínas, mas o que realmente constrói músculos é o treino de força aliado a uma dieta equilibrada.

*Com informações de reportagem publicada em 10/08/2023