Leite, frutas, cacau: alguma mistura pode afetar a ação do whey?
Whey protein não precisa ser sempre aquele pó batido na água. O suplemento —derivado do soro do leite e queridinho de quem treina pesado— já ganhou lugar em receitas de panquecas, bolos de caneca, pães de queijo e até no mingau da noite. Mas será que dá para misturar com qualquer ingrediente sem prejudicar os resultados?
A resposta curta é sim. Nenhum alimento é capaz de "anular" o valor nutricional do whey. O que muda é o efeito da combinação — dependendo do objetivo da pessoa, algumas misturas são mais interessantes que outras.
Água ou leite?
Existem três tipos de whey: concentrado, isolado e hidrolisado. O concentrado tem entre 70% e 80% de proteína, mas também contém lactose e gordura. Já o isolado e o hidrolisado têm em torno de 90% de proteína e menos lactose, gordura e minerais.
Misturar whey com leite é uma boa estratégia para quem busca ganhar massa muscular, já que a bebida também é rica em proteínas. De quebra, o cálcio do leite pode ajudar no controle do peso.
Por outro lado, a adição de leite aumenta as calorias do shake. Quem está tentando emagrecer não precisa fugir dessa mistura, mas deve ajustar as porções para evitar exageros.
Já para quem consome a versão hidrolisada devido a problemas gastrointestinais (ela tem uma digestibilidade mais acelerada), misturar com leite não é uma boa escolha. A caseína, uma proteína do leite, tem uma absorção lenta, enquanto o whey protein hidrolisado tem uma digestibilidade mais acelerada, então essa mistura pode causar algum desconforto gastrointestinal.
Nesse caso, alternativas como água de coco, sucos ou leites vegetais funcionam melhor.
Frutas no shake
Misturar whey com banana é praticamente um clássico. Além do sabor doce, ela fornece potássio, mineral importante para o bom funcionamento dos músculos. Vale amassar a fruta e misturar direto ao pó ou bater congelada com leite, aveia e até pasta de amendoim para criar um shake mais encorpado.
Usar whey com opções menos calóricas, como morango, framboesa, maçã e pera, pode ajudar em dietas de emagrecimento.
Já o abacate é o coringa: tem gordura boa, aumenta a saciedade e funciona bem em qualquer estratégia. De toda forma, as frutas são boas alternativas pois acrescentam vitaminas, minerais e antioxidantes à mistura.
Além das frutas, alguns ingredientes turbinam sabor e nutrientes em uma refeição com whey:
- Canela
- Cacau em pó
- Aveia
- Pasta de amendoim
- Castanhas
- Mel
Pode esquentar o whey?
Receitas como mingau de aveia proteico são populares, mas há um detalhe: o whey perde parte de suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias quando aquecido acima de 55 °C. A proteína em si continua intacta, mas o ideal é adicionar o pó ao final da preparação, já fora do fogo, para preservar o máximo de benefícios.
Essa versão quente é, inclusive, uma boa opção para idosos que precisam de proteína extra ou têm dificuldade de mastigação.
O perigo do "whey gourmet"
Sabores de whey protein como brigadeiro, paçoca e cookies podem parecer irresistíveis, mas costumam carregar consigo excesso de adoçantes, corantes e aditivos. Essas versões "gourmet" podem não combinar com quem busca uma dieta mais saudável. Para evitar ciladas, a recomendação é apostar em fórmulas simples e misturar o suplemento com alimentos naturais como frutas, mel e cacau.
O essencial
Antes mesmo de pensar em investir no suplemento, porém, é fundamental avaliar com um nutricionista se realmente há necessidade de consumi-lo.
Vale lembrar ainda que whey não é milagre. Ele pode facilitar a ingestão diária de proteínas, mas o que realmente constrói músculos é o treino de força aliado a uma dieta equilibrada.
*Com informações de reportagem publicada em 10/08/2023