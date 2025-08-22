Topo

Notícias

Leite, frutas, cacau: alguma mistura pode afetar a ação do whey?

Nenhum alimento é capaz de "anular" o valor nutricional do whey: o que muda é o efeito da combinação - iStock
Nenhum alimento é capaz de "anular" o valor nutricional do whey: o que muda é o efeito da combinação Imagem: iStock
do UOL

Colaboração para VivaBem

22/08/2025 15h47

Whey protein não precisa ser sempre aquele pó batido na água. O suplemento —derivado do soro do leite e queridinho de quem treina pesado— já ganhou lugar em receitas de panquecas, bolos de caneca, pães de queijo e até no mingau da noite. Mas será que dá para misturar com qualquer ingrediente sem prejudicar os resultados?

A resposta curta é sim. Nenhum alimento é capaz de "anular" o valor nutricional do whey. O que muda é o efeito da combinação — dependendo do objetivo da pessoa, algumas misturas são mais interessantes que outras.

Relacionadas

O que superidosos com boa memória têm em comum? Estudo mapeou seus segredos

SUS é coisa nossa mesmo? Quais países têm sistema de saúde parecido?

Meia do Rio, SP City: por que corridas querem saber mais da sua saúde

Água ou leite?

Existem três tipos de whey: concentrado, isolado e hidrolisado. O concentrado tem entre 70% e 80% de proteína, mas também contém lactose e gordura. Já o isolado e o hidrolisado têm em torno de 90% de proteína e menos lactose, gordura e minerais.

Misturar whey com leite é uma boa estratégia para quem busca ganhar massa muscular, já que a bebida também é rica em proteínas. De quebra, o cálcio do leite pode ajudar no controle do peso.

Por outro lado, a adição de leite aumenta as calorias do shake. Quem está tentando emagrecer não precisa fugir dessa mistura, mas deve ajustar as porções para evitar exageros.

Já para quem consome a versão hidrolisada devido a problemas gastrointestinais (ela tem uma digestibilidade mais acelerada), misturar com leite não é uma boa escolha. A caseína, uma proteína do leite, tem uma absorção lenta, enquanto o whey protein hidrolisado tem uma digestibilidade mais acelerada, então essa mistura pode causar algum desconforto gastrointestinal.

Nesse caso, alternativas como água de coco, sucos ou leites vegetais funcionam melhor.

Whey - iStock - iStock
Imagem: iStock

Frutas no shake

Misturar whey com banana é praticamente um clássico. Além do sabor doce, ela fornece potássio, mineral importante para o bom funcionamento dos músculos. Vale amassar a fruta e misturar direto ao pó ou bater congelada com leite, aveia e até pasta de amendoim para criar um shake mais encorpado.

Usar whey com opções menos calóricas, como morango, framboesa, maçã e pera, pode ajudar em dietas de emagrecimento.

Já o abacate é o coringa: tem gordura boa, aumenta a saciedade e funciona bem em qualquer estratégia. De toda forma, as frutas são boas alternativas pois acrescentam vitaminas, minerais e antioxidantes à mistura.

Além das frutas, alguns ingredientes turbinam sabor e nutrientes em uma refeição com whey:

  • Canela
  • Cacau em pó
  • Aveia
  • Pasta de amendoim
  • Castanhas
  • Mel

Pode esquentar o whey?

Receitas como mingau de aveia proteico são populares, mas há um detalhe: o whey perde parte de suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias quando aquecido acima de 55 °C. A proteína em si continua intacta, mas o ideal é adicionar o pó ao final da preparação, já fora do fogo, para preservar o máximo de benefícios.

Essa versão quente é, inclusive, uma boa opção para idosos que precisam de proteína extra ou têm dificuldade de mastigação.

O perigo do "whey gourmet"

Sabores de whey protein como brigadeiro, paçoca e cookies podem parecer irresistíveis, mas costumam carregar consigo excesso de adoçantes, corantes e aditivos. Essas versões "gourmet" podem não combinar com quem busca uma dieta mais saudável. Para evitar ciladas, a recomendação é apostar em fórmulas simples e misturar o suplemento com alimentos naturais como frutas, mel e cacau.

O essencial

Antes mesmo de pensar em investir no suplemento, porém, é fundamental avaliar com um nutricionista se realmente há necessidade de consumi-lo.

Vale lembrar ainda que whey não é milagre. Ele pode facilitar a ingestão diária de proteínas, mas o que realmente constrói músculos é o treino de força aliado a uma dieta equilibrada.

*Com informações de reportagem publicada em 10/08/2023

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Trump diz que poderia impor sanções à Rússia em duas semanas

Justiça argentina libera 104 torcedores chilenos detidos após confrontos em jogo da Sul-Americana

'Já sou o quinto': Lula brinca com teorias da conspiração sobre clones

Vários mortos em acidente de ônibus em Nova York (polícia)

Unigel nega recuperação judicial e confirma pedido de Tutela de Urgência Cautelar

Interesse por Eze é prova da 'ambição' do Arsenal, diz Arteta

São Vicente e Granadinos abrem mercado para carne e miúdos bovinos do Brasil

Justiça militar pede pena de morte para Joseph Kabila, ex-presidente da República Democrática do Congo

Tarcísio, Caiado, Zema, Ratinho, Leite e outros; quem tem a maior aprovação na Genial/Quaest

O que está por trás da tensão entre Venezuela e EUA

Ação de R$141 milhões no Maranhão não teve a participação de Flávio Dino