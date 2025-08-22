Topo

Notícias

Lácteos: Fonterra vende negócios globais de consumo para Lactalis por US$ 2,24 bi

22/08/2025 09h40

São Paulo, 22 - A companhia de lácteos Fonterra, da Nova Zelândia, disse nesta quinta-feira (21) que chegou a um acordo para vender seus negócios globais de consumo e negócios associados para a francesa Lactalis, por 3,845 bilhões de dólares neozelandeses (cerca de US$ 2,24 bilhões). Segundo a Fonterra, o negócio está sujeito a certos ajustes financeiros habituais e condições, incluindo a aprovação dos cooperados, a separação dos negócios vendidos e algumas aprovações regulatórias finais. A expectativa é de que a transação seja concluída no primeiro semestre de 2026.A venda inclui os negócios globais de consumo da Fonterra (excluindo a Grande China) e marcas de consumo, as operações integradas de foodservice e ingredientes na Oceania e no Sri Lanka, e o negócio de foodservice no Oriente Médio e África.Além do valor base, há possibilidade de um incremento de 375 milhões de dólares neozelandeses (US$ 218 milhões) com a inclusão das licenças Bega detidas pela operação australiana da Fonterra, o que elevaria o valor total da transação para 4,22 bilhões de dólares neozelandeses (US$ 2,46 bilhões).Como parte do acordo de venda, a Fonterra continuará fornecendo leite e outros produtos para os negócios desinvestidos, disse a empresa em comunicado."Como a maior empresa de laticínios do mundo, a Lactalis tem a escala necessária para elevar essas marcas e negócios", disse no comunicado o CEO da Fonterra, Miles Hurrell. "Simultaneamente, o desinvestimento desses negócios permitirá à Fonterra oferecer mais valor aos acionistas cooperados e à Nova Zelândia", afirmou, acrescentando que a companhia agora vai se concentrar nos negócios de ingredientes e foodservice.*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Chefe da Otan pede 'garantias de segurança sólidas' para Ucrânia em visita a Kiev

Na Costa do Marfim, o dodgeball joga a favor da coesão social

Lácteos: Fonterra vende negócios globais de consumo para Lactalis por US$ 2,24 bi

Zelenskiy diz que Rússia faz "tudo" para impedir seu encontro com Putin

FBI faz buscas na casa do ex-conselheiro de segurança nacional de Trump

FBI faz operação de busca na casa de ex-conselheiro de Trump John Bolton, hoje opositor

ONU declara fome catastrófica em Gaza; Israel prepara ofensiva total

Risco de tornado e microexplosão: RS tem fim de semana com tempo instável

"Ação urgente" é necessária para proteger trabalhadores do estresse térmico no mundo em aquecimento, diz ONU

Índia proíbe jogos de azar na internet

Líder da Coreia do Norte condecora soldados que lutaram pela Rússia e consola crianças com abraços