Topo

Notícias

Juliana Brizola tem 21%; Zucco, 20% e Edegar Pretto, 10% na disputa no RS, aponta Genial/Quaest

Brasília

22/08/2025 08h58

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 22, mostra que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), deve ter dificuldades para eleger um sucessor nas eleições de 2026. Leite, que encerrará seus oito anos à frente do Palácio Piratini no ano que vem, tem se colocado como um possível candidato à Presidência da República ou ao Senado.

Se em fevereiro deste ano 47% dos entrevistados diziam que Leite merecia eleger um aliado como sucessor, hoje esse porcentual caiu para 41%. Por outro lado, os que dizem que Leite não merece emplacar o sucessor subiu de 46% para 54%.

O atual vice-governador, Gabriel Souza (MDB), tem apenas 5% das intenções de voto. Fica atrás da deputada estadual Juliana Brizola (PDT), que tem 21%, do deputado federal Zucco (PL), com 20%, e do atual presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto (PT), com 11%.

A aprovação da gestão de Eduardo Leite continua superando a desaprovação, apesar de uma queda nos últimos meses. Em fevereiro deste ano, 62% aprovavam o governador; hoje, são 58%. Por outro lado, 33% desaprovavam; agora, são 38%.

A gestão Leite tem avaliações semelhantes nas oito áreas citadas pelos pesquisadores (Infra e mobilidade, transporte público, emprego e renda, habitação, educação, saúde, políticas sociais e segurança). Em todas elas, a gestão tem avaliações positivas que variam de 28% (na saúde) a 35% (em emprego e renda e em educação). As negativas vão de 22% (em emprego e renda) a 32% (em saúde).

Eduardo Leite trocou o PSDB pelo PSD em maio deste ano após 24 anos filiado ao partido tucano. Apesar de seu nome ser citado para a disputa pelo Palácio do Planalto, tem no partido outro pré-candidato, o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Seu nome também é citado para a disputa pelo Senado.

A margem de erro do estudo é de três pontos porcentuais para o recorte do Rio Grande do Sul. O levantamento entrevistou presencialmente 1.104 eleitores com 16 anos ou mais no Estado, entre os dias 13 a 17 de agosto. O nível de confiança é de 95%.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

"Ação urgente" é necessária para proteger trabalhadores do estresse térmico no mundo em aquecimento, diz ONU

Índia proíbe jogos de azar na internet

Líder da Coreia do Norte condecora soldados que lutaram pela Rússia e consola crianças com abraços

Defesa de Bolsonaro tem até as 20h34 para explicar a Moraes plano de asilo na Argentina

Dois em cada dez trabalhadores estão em risco pelo impacto do calor; relatório pede medidas urgentes

Juliana Brizola tem 21%; Zucco, 20% e Edegar Pretto, 10% na disputa no RS, aponta Genial/Quaest

Atrasado, tenso e armado: o que disse empresário sobre morte de gari em MG

Rússia afirma que 'não há reunião prevista' entre Putin e Zelensky

Cavalo que teve as patas cortadas em SP é enterrado após polícia coletar material para análise

Mulher é investigada por perseguir padre após rejeição amorosa em SC

Pelo menos 18 pessoas morrem na Colômbia em dois ataques atribuídos a dissidentes das Farc