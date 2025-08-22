Topo

Notícias

Juíza dos EUA solta imigrante deportado por engano pelo governo Trump

Kilmar Armando Abrego Garcia foi deportado por engano pelo governo Trump - Reprodução
Kilmar Armando Abrego Garcia foi deportado por engano pelo governo Trump Imagem: Reprodução
do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/08/2025 16h42Atualizada em 22/08/2025 17h21

O imigrante salvadorenho Kilmar Ábrego García, que estava preso nos EUA após ter sido deportado por engano para El Salvador, foi solto hoje para responder em liberdade da acusação de suposto tráfico de pessoas.

O que aconteceu

Desde que voltou aos EUA após ser deportado por engano, ele estava preso no estado do Tennessee. "Embora sua libertação traga algum alívio, todos sabemos que ele está longe de estar seguro", disse o advogado Simon Sandoval-Moshenberg, em comunicado reproduzido pela Associated Press.

Advogado teme que García seja deportado novamente. "A detenção pelo ICE [Imigração e Alfândega dos EUA] ou a deportação para um terceiro país desconhecido ainda ameaçam destruir sua família. Uma medida de justiça foi feita, mas o governo precisa parar de tomar medidas que, mais uma vez, separariam esta família", comentou Sandoval-Moshenberg.

Erro administrativo

Kilmar Ábrego García vivia no estado de Maryland com a esposa e filhos legalmente. Em 12 de março, agentes da imigração erraram ao informar que seu status migratório havia mudado. No dia 15, foi colocado em um dos três voos que saíram dos EUA rumo a El Salvador com outros deportados.

Em 6 de junho, o salvadorenho retornou aos EUA após decisão judicial.

Acusações de envolvimento em crimes. Após o governo Trump ter classificado a deportação como um "erro administrativo", as autoridades o acusaram de ser afiliado à gangue MS-13, alegação negada pelo imigrante e sua família.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Homem é preso após agredir ex-namorada com voadora e chutes em SP; veja

SRB defende revisão do Plano do Clima

ONU pede ao Brasil redução dos preços de hospedagem e aumenta tensão antes da COP30

Homem larga cachorro no aeroporto: conduta é crime? Qual a punição?

Homenagem do Vasco era para jogador chamado Jair, não Bolsonaro

Justiça argentina investiga suposta corrupção em agência para PcDs envolvendo irmã de Milei

Associada de Epstein diz que nunca viu Trump se comportar de forma inadequada

Professora que agrediu aluno com pilha de livros em escola no RS é presa

Acidente com ônibus deixa vários mortos no estado de Nova York

Drones, bombas, um magnicídio: pontos para entender a violência na Colômbia

BNDES destinará R$ 10 bi em crédito para empresas taxadas em menos de 50%