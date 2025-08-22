Juíza dos EUA solta imigrante deportado por engano pelo governo Trump

O imigrante salvadorenho Kilmar Ábrego García, que estava preso nos EUA após ter sido deportado por engano para El Salvador, foi solto hoje para responder em liberdade da acusação de suposto tráfico de pessoas.

O que aconteceu

Desde que voltou aos EUA após ser deportado por engano, ele estava preso no estado do Tennessee. "Embora sua libertação traga algum alívio, todos sabemos que ele está longe de estar seguro", disse o advogado Simon Sandoval-Moshenberg, em comunicado reproduzido pela Associated Press.

Advogado teme que García seja deportado novamente. "A detenção pelo ICE [Imigração e Alfândega dos EUA] ou a deportação para um terceiro país desconhecido ainda ameaçam destruir sua família. Uma medida de justiça foi feita, mas o governo precisa parar de tomar medidas que, mais uma vez, separariam esta família", comentou Sandoval-Moshenberg.

Erro administrativo

Kilmar Ábrego García vivia no estado de Maryland com a esposa e filhos legalmente. Em 12 de março, agentes da imigração erraram ao informar que seu status migratório havia mudado. No dia 15, foi colocado em um dos três voos que saíram dos EUA rumo a El Salvador com outros deportados.

Em 6 de junho, o salvadorenho retornou aos EUA após decisão judicial.

Acusações de envolvimento em crimes. Após o governo Trump ter classificado a deportação como um "erro administrativo", as autoridades o acusaram de ser afiliado à gangue MS-13, alegação negada pelo imigrante e sua família.