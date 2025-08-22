Topo

Notícias

João Campos tem 55% na disputa por Pernambuco, aponta Genial/Quaest; Raquel Lyra tem 24%

São Paulo

22/08/2025 07h53

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), lidera a disputa pelo governo de Pernambuco em 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 22. Ele aparece com 55% das intenções de voto, seguido pela governadora Raquel Lyra (PSD), com 24%.

O ex-ministro Gilson Machado (PL) soma 6%, enquanto o empresário Eduardo Moura (Novo) tem 4%. Outros 4% dos entrevistados estão indecisos e 7% afirmaram que pretendem votar em branco, nulo ou não comparecer às urnas.

A pesquisa ouviu 1,1 mil eleitores de 13 a 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%.

Gestão Raquel Lyra é aprovada por 51%

A gestão de Raquel Lyra é aprovada por 51% e reprovada por 45%. A educação aparece como área mais bem avaliada, com 55% de menções positivas, 28% regulares e 17% negativas. Já a segurança pública tem o pior desempenho: 38% consideram a área negativa, 32% positiva e 30% regular.

Quando questionados se a governadora merece reeleição, 54% responderam que não, contra 43% que disseram que sim.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Defesa de Bolsonaro tem até as 20h34 para explicar a Moraes plano de asilo na Argentina

Dois em cada dez trabalhadores estão em risco pelo impacto do calor; relatório pede medidas urgentes

Juliana Brizola tem 21%; Zucco, 20% e Edegar Pretto, 10% na disputa no RS, aponta Genial/Quaest

Atrasado, tenso e armado: o que disse empresário sobre morte de gari em MG

Cavalo que teve as patas cortadas em SP é enterrado após polícia coletar material para análise

Mulher é investigada por perseguir padre após rejeição amorosa em SC

Pelo menos 18 pessoas morrem na Colômbia em dois ataques atribuídos a dissidentes das Farc

Com 60% de aprovação, Tarcísio lidera com folga disputa para se reeleger governador de SP, diz Genial/Quaest

Corolla com 1.499 multas e dívidas de quase R$ 600 mil é apreendido em SP

Soja/Rural Clima: La Niña deve chegar em novembro e beneficiar plantio antecipado

Gaza está oficialmente sofrendo com a fome, afirma monitor global