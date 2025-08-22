Topo

Notícias

Israel critica declaração de fome em Gaza: 'Mentiras do Hamas'

Crianças palestinas se aglomeram para receber comida na cidade de Rafah, na Faixa de Gaza - Mohammed Salem - 5.mar.24/Reuters
Crianças palestinas se aglomeram para receber comida na cidade de Rafah, na Faixa de Gaza Imagem: Mohammed Salem - 5.mar.24/Reuters

22/08/2025 06h03

"Não há fome em Gaza", afirmou nesta sexta-feira o governo de Israel, que rejeitou de maneira categórica um relatório internacional que expressa uma conclusão contrária, além de apresentar o estudo como parcial e baseado "nas mentiras do Hamas".

"O IPC (Classificação Integrada de Segurança Alimentar) acaba de publicar um relatório fabricado 'sob medida' para a falsa campanha do Hamas", escreveu o Ministério das Relações Exteriores de Israel em um comunicado.

Relacionadas

Mergulhadoras coreanas são 'o mais perto que se chega de uma sereia'

Pai entra em escorregador de escola, fica preso e é resgatado por bombeiros

Parte da asa de avião quebra em pleno voo nos EUA; assista

A nota acusa o IPC de ter "desviado de suas próprias regras e ignorado seus próprios critérios", antes de acrescentar que "todo (o relatório) é baseado nas mentiras do Hamas", divulgadas por "organizações com interesses particulares".

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Bolsonaro recebeu R$ 30 milhões em um ano, diz relatório da PF

ONU declara fome em Gaza, a primeira no Oriente Médio

Frio deve retornar a SP no domingo após forte calor

João Campos tem 55% na disputa por Pernambuco, aponta Genial/Quaest; Raquel Lyra tem 24%

Terremoto de magnitude 7,5 atinge região entre América do Sul e Antártida

Genial/Quaest: Moro tem 38%, Paulo Martins, 8%, e Enio Verri, 7%, na disputa para governo do PR

Genial/Quaest: Paes tem 35%; Bacellar, 9%; e Washington Reis, 5% na corrida pelo governo do Rio

Ataque ucraniano suspende fluxo de petróleo russo para Hungria e Eslováquia

Tarcísio lidera em SP, seguido por Alckmin e Erika Hilton, diz pesquisa Genial/Quaest

ONU acusa Israel de bloquear ajuda humanitária em Gaza: 'Obstrução sistemática'

Juíza ordena desmantelamento da 'Alcatraz dos Jacarés' em 60 dias