Irã e potências europeias concordam em retomar negociações nucleares na próxima semana

22/08/2025 11h53

DUBAI (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, e seus colegas de França, Reino Unido e Alemanha concordaram na sexta-feira em retomar as negociações na próxima semana sobre questões nucleares e de sanções, informou a mídia estatal iraniana.

As três potências europeias ameaçaram reativar as sanções das Nações Unidas contra o Irã sob um mecanismo de "snapback" se Teerã não retornar às negociações sobre um acordo para conter seu programa de enriquecimento de urânio.

O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, confirmou negociações na próxima semana e advertiu o Irã de que as sanções voltariam a vigorar, a menos que o país chegue a um acordo verificável e duradouro para acalmar as preocupações sobre suas ambições nucleares. Ele reiterou que o tempo é muito curto e que o Irã precisa se engajar substancialmente.

A mídia estatal iraniana informou que Araqchi e os ministros das Relações Exteriores de Reino Unido, França e Alemanha concordaram, durante uma ligação telefônica, que os vice-ministros das Relações Exteriores continuariam as negociações na terça-feira.

Durante a ligação, Araqchi "enfatizou a incompetência legal e moral desses países para recorrer ao mecanismo (snapback) e alertou sobre as consequências de tal ação", informou a mídia iraniana.

O trio europeu, juntamente com os EUA, alega que o Irã está usando o programa de energia nuclear para desenvolver potencialmente a capacidade de fabricar armas, violando o Tratado de Não Proliferação. O Irã afirma que busca apenas energia nuclear civil.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), órgão de vigilância nuclear da ONU, declarou que o Irã não está nem perto de desenvolver uma bomba nuclear, e a diretora de inteligência nacional dos EUA, Tulsi Gabbard, testemunhou em março que as autoridades de inteligência não encontraram evidências de que o Irã esteja se movendo em direção a uma arma nuclear.

A República Islâmica suspendeu as negociações nucleares com os EUA, que tinham como objetivo conter seu programa de enriquecimento, depois que os EUA e Israel bombardearam suas instalações nucleares durante uma guerra de 12 dias em junho.

Desde então, os inspetores da AIEA não conseguiram acessar as instalações nucleares do Irã, apesar de o chefe da AIEA, Rafael Grossi, ter declarado que as inspeções continuam sendo essenciais.

(Reportagem de Nayera Abdallah, na Redação de Dubai, e Rachel More, em Berlim)

