Topo

Notícias

Interesse por Eze é prova da 'ambição' do Arsenal, diz Arteta

22/08/2025 16h00

O interesse do Arsenal na contratação do meio-campista inglês Eberechi Eze, do Crystal Palace, é uma prova da "ambição" dos 'Gunners' para encerrar um jejum de 22 anos sem conquistar a Premier League, destacou o treinador da equipe, Mikel Arteta, nesta sexta-feira (22).

A imprensa dava como certa a contratação de Eze pelo Tottenham, mas o Arsenal fez uma proposta de 60 milhões de libras esterlinas (R$ 441,2 milhões na cotação atual), mais 7,5 milhões de libras (R$ 55,1 milhões) em bônus, que parece ter convencido o Palace a vender sua estrela ao grande rival dos 'Spurs'.

A chegada de Eze elevaria a 260 milhões de libras (aproximadamente R$ 2 bilhões) o investimento do Arsenal em reforços para a temporada: Viktor Gyokeres, Cristhian Mosquera, Martín Zubimendi, Kepa Arrizabalaga, Christian Norgaard e Noni Madueke são os jogadores que chegaram ao Emirates Stadium nesta janela de transferências.

O clube londrino terminou em segundo nas últimas três edições do campeonato inglês e não é campeão desde 2004. O último título dos Gunners, a Copa da Inglaterra, foi conquistado em 2020.

"Mostramos a ambição por grandes títulos e de continuar evoluindo e melhorando a cada ano", declarou Arteta em entrevista coletiva antes do jogo contra o Leeds United, pela segunda rodada da Premier League.

"Queremos estar no topo da liga, não só perseguindo, reagindo ou estando atrás, mas à frente, e cada decisão que tomamos em cada área do clube tem esse objetivo", acrescentou o treinador.

O Arsenal enviou a proposta por Eze após a confirmação da lesão no joelho de Kai Havertz, que ficará afastado por um longo período, mas Arteta afirmou que a chegada do novo reforço não tem relação com a ausência do meia-atacante alemão.

"Não estamos reagindo a nada. Estávamos nos preparando e entendendo o que poderíamos fazer e decidimos que este é o melhor momento para isso".

O Arsenal, no entanto, ainda não oficializou chegada de Eze, de 27 anos e que passou pelas categorias de base do clube.

Os 'Gunners' iniciaram sua campanha com uma vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United no último fim de semana.

kca/pi/mcd/dr/cb/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

ONU pede ao Brasil redução dos preços de hospedagem e aumenta tensão antes da COP30

Homem larga cachorro no aeroporto: conduta é crime? Qual a punição?

Homenagem do Vasco era para jogador chamado Jair, não Bolsonaro

Justiça argentina investiga suposta corrupção em agência para PcDs envolvendo irmã de Milei

Associada de Epstein diz que nunca viu Trump se comportar de forma inadequada

Professora que agrediu aluno com pilha de livros em escola no RS é presa

Acidente com ônibus deixa vários mortos no estado de Nova York

Drones, bombas, um magnicídio: pontos para entender a violência na Colômbia

BNDES destinará R$ 10 bi em crédito para empresas taxadas em menos de 50%

MBL diz que terá candidato à Presidência nas eleições de 2026

Moraes não ameaçou Motta e Alcolumbre; áudio foi criado por IA