INSS de agosto: consulte aqui o calendário de pagamentos

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referentes a agosto de 2025. Os depósitos seguirão a ordem do número final do benefício, ignorando o dígito após o traço, mantendo o sistema já adotado para garantir organização e eficiência no repasse dos valores.

O que aconteceu

Para segurados que recebem até um salário mínimo, os pagamentos ocorrerão de 25 de agosto a 5 de setembro. Já para aqueles que ganham acima do piso, os depósitos serão realizados entre 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS realiza mensalmente mais de 40 milhões de transferências, sendo cerca de 28,2 milhões destinadas a beneficiários que recebem até o valor mínimo e aproximadamente 12,3 milhões para quem possui rendimentos maiores.

Para confirmar a data exata de recebimento, o segurado deve verificar o penúltimo número do benefício, sem considerar o dígito verificador. Informações adicionais estão disponíveis no site ou no aplicativo Meu INSS, acessando com CPF e senha do Gov.br.

Em caso de dúvidas, é possível contatar a Central 135, que oferece atendimento eletrônico todos os dias e suporte humano durante o horário comercial.

O extrato de pagamento, dados pessoais e outros serviços também podem ser consultados pelo aplicativo ou site do Meu INSS, utilizando a barra de pesquisa.

Calendário de pagamentos - até um salário mínimo

Final 1: 25/08

Final 2: 26/08

Final 3: 27/08

Final 4: 28/08

Final 5: 29/08

Final 6: 01/09

Final 7: 02/09

Final 8: 03/09

Final 9: 04/09

Final 0: 05/09

Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo