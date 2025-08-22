Topo

INSS de agosto: consulte aqui o calendário de pagamentos

Agência do INSS Imagem: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil
22/08/2025 04h30

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referentes a agosto de 2025. Os depósitos seguirão a ordem do número final do benefício, ignorando o dígito após o traço, mantendo o sistema já adotado para garantir organização e eficiência no repasse dos valores.

O que aconteceu

Para segurados que recebem até um salário mínimo, os pagamentos ocorrerão de 25 de agosto a 5 de setembro. Já para aqueles que ganham acima do piso, os depósitos serão realizados entre 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS realiza mensalmente mais de 40 milhões de transferências, sendo cerca de 28,2 milhões destinadas a beneficiários que recebem até o valor mínimo e aproximadamente 12,3 milhões para quem possui rendimentos maiores.

Para confirmar a data exata de recebimento, o segurado deve verificar o penúltimo número do benefício, sem considerar o dígito verificador. Informações adicionais estão disponíveis no site ou no aplicativo Meu INSS, acessando com CPF e senha do Gov.br.

Em caso de dúvidas, é possível contatar a Central 135, que oferece atendimento eletrônico todos os dias e suporte humano durante o horário comercial.

O extrato de pagamento, dados pessoais e outros serviços também podem ser consultados pelo aplicativo ou site do Meu INSS, utilizando a barra de pesquisa.

Calendário de pagamentos - até um salário mínimo

  • Final 1: 25/08
  • Final 2: 26/08
  • Final 3: 27/08
  • Final 4: 28/08
  • Final 5: 29/08
  • Final 6: 01/09
  • Final 7: 02/09
  • Final 8: 03/09
  • Final 9: 04/09
  • Final 0: 05/09

Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 01/09
  • Finais 2 e 7: 02/09
  • Finais 3 e 8: 03/09
  • Finais 4 e 9: 04/09
  • Finais 5 e 0: 05/09

