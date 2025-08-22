Topo

Influenciadora Karol Digital é presa suspeita de esquema com jogos de azar

Maria Karollyny Campos Ferreira foi presa por suspeita de lucrar com esquema ilegal de jogos de azar - Reprodução/Instagram
Maria Karollyny Campos Ferreira foi presa por suspeita de lucrar com esquema ilegal de jogos de azar Imagem: Reprodução/Instagram
Do UOL, em São Paulo

22/08/2025 10h51

A influenciadora Maria Karollyny Campos Ferreira, conhecida nas redes sociais como Karol Digital, foi presa hoje em um condomínio em Araguaína, na região norte do Tocantins.

O que aconteceu

Karollyny é investigada por quatro crimes. Ela é suspeita de integrar um esquema de exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular, segundo informações da Polícia Civil do Tocantins.

O companheiro da influenciadora também foi preso. O nome dele não foi divulgado pela polícia. As duas prisões preventivas foram cumpridas durante a operação Fraus, com a participação de 40 policiais civis.

Os policiais também cumprem 23 mandados de busca e apreensão autorizados pela 1ª Vara Criminal de Araguaína. As investigações apontam que uma influenciadora digital baseada em Araguaína utilizava o próprio perfil nas redes sociais para a exploração ilegal de jogos de azar através de parceria com diversas casas de apostas.

Karol tem 1,5 milhão de seguidores no Instagram. Ela compartilha a rotina de viagens e procedimentos estéticos. Em seu perfil, Karol Digital diz ser CEO das marcas Use KD Beauty, que vende cápsulas de suplementos, do salão de beleza Karol Digital Beauty e da loja de roupas Karol Digital Boutique.

O UOL não localizou a defesa da influenciadora. O espaço segue aberto para manifestação.

