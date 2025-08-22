Índice de Xangai atinge 3.800 pontos pela primeira vez em 10 anos com impulso de tecnologia

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas subiram para uma nova máxima de uma década nesta sexta-feira, com o índice de Xangai voltando a subir acima da marca de 3.800 pontos, já que o otimismo renovado sobre a inteligência artificial doméstica adicionou mais força à recuperação impulsionada pela liquidez.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 1,45%, para 3.825,76 pontos, o nível mais alto desde agosto de 2015, elevando o ganho semanal para 3,5%, em sua melhor sequência desde novembro de 2024.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 2,1%, para uma nova máxima de 10 meses, e encerrou a semana com um ganho de 4,2%. O índice Star50, voltado para a tecnologia, subiu 8,6%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,93%.

As ações domésticas relacionadas à IA lideraram a alta no mercado interno nesta sexta-feira, com o CSI Semiconductor Industry Index subindo 9,5% depois de ganhar até 10% e o CSI Artificial Intelligence Index avançando 6,6%.

As fabricantes de semicondutores Cambricon Technology e Hygon Information Technology subiram 20%, o limite diário, atingindo um recorde histórico. A gigante do setor SMIC saltou mais de 14%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,05%, a 42.633 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,93%, a 25.339 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,45%, a 3.825 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 2,10%, a 4.378 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,86%, a 3.168 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,82%, a 23.764 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,49%, a 4.251 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,57%, a 8.967 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li, em Hong Kong, e Samuel Shen, em Xangai)

((Tradução Redação Gdansk))

REUTERS TB MS CMO