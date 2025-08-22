Topo

Notícias

iFood e startup que aluga motos anunciam desconto para entregadores

22/08/2025 14h40

Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, presidente do SindiMotos-SP. Foto: Gilberto Almeida/Arquivo Pessoal

Ele lembra que a Lei 12.436, de 2011, proíbe que empregadores ou tomadores de serviço prestados por motociclistas estabeleçam qualquer prática que estimule o aumento da velocidade, incluindo "oferecer prêmios por cumprimento de metas por números de entregas ou prestação de serviço".

"Conseguimos criar esta lei justamente para preservar vidas e diminuir os conflitos no trânsito, pois essas bonificações iam na contramão do que se recomenda para aumentar a segurança e reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito", concluiu o presidente do sindicato.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

PSG vence Angers no retorno ao Parque dos Príncipes

Acidente com ônibus deixa vários mortos no estado de Nova York

Brasil, Colômbia e Bolívia unem forças pela Amazônia de olho na COP30

Moraes: Constituição de 88 garante que Brasil seja uma das maiores democracias do mundo

Para formar estoque de arroz, Conab compra 109,2 mil ton em leilões

'O juiz que não resiste à pressão que mude de profissão', afirma Moraes

Petróleo fecha estável

Cúmplice de Epstein diz nunca ter visto Trump em 'situação inadequada'

Nicolás Maduro não foi assassinado por militar venezuelano

Países ricos usam combate ao crime para violar soberania, diz Lula

No Brasil, o Judiciário é independente e corajoso, afirma Alexandre de Moraes