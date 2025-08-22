Topo

Ibovespa sobe mais de 2% com efeito Powell nos mercados

22/08/2025 17h09

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com forte alta nesta sexta-feira, tocando os 138 mil pontos no melhor momento e com quase todas as ações no azul, diante de apostas maiores de corte na taxa de juros norte-americana após discurso mais cedo do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 2,41%, a 137.751,73 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 134.511,49 pontos na mínima e 138.071,55 pontos na máxima do dia. Na semana, acumulou ganho de 1,03%.

O volume financeiro somava R$20,85 bilhões antes dos ajustes finais do pregão.

(Por Patricia Vilas Boas)

