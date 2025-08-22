Topo

Notícias

Ibovespa sobe com Powell, mas caminha para queda semanal

22/08/2025 11h11

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa subia nesta sexta-feira, com a agenda doméstica esvaziada direcionando o foco dos investidores para o cenário externo, que acompanhavam o aguardado discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole.

Por volta de 11h03, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, avançava 0,79%, a 135.566,79 pontos, tendo marcado 134.511,49 pontos na mínima e 135.892,53 pontos na máxima até o momento.

O volume financeiro somava R$2,49 bilhões.

A expectativa, segundo o analista Régis Chinchila, da Terra Investimentos, é de que o discurso de Powell dê o tom sobre os próximos passos da política monetária dos Estados Unidos.

"A fala do chair do Fed é vista como determinante para calibrar apostas sobre a trajetória dos juros nos EUA, em especial quanto à possibilidade de corte já em setembro", disse.

Em Wall Street, os índices acionários operavam em terreno positivo durante a fala de Powell, com o índice de referência do mercado norte-americano S&P 500 subindo 1,24%.

No Brasil, apesar da alta do Ibovespa na sessão, o índice caminhava para encerrar a sexta com queda semanal, após uma semana marcada por receios envolvendo movimentos do STF e o impasse com os Estados Unidos.

Na visão do analista Nícolas Merola, da EQI Research, o mercado deve permanecer atento ao noticiário envolvendo a Lei Magnitsky e seus desdobramentos para o setor financeiro.

"O receio é até que ponto isso vai afetar os bancos, até que ponto isso vai afetar as empresas e a economia brasileira... bancos hoje são 20% do índice, quando a gente fala de empresas financeiras, a gente está falando de quase 30% do índice."

"Qualquer coisa que afete diretamente esse setor, com certeza, não só mexe no índice, mas também mexe no humor de todos os outros setores, que ficam à mercê dessa situação."

DESTAQUES

- BRASKEM PNA subia 0,24%, tendo como pano de fundo notícia de que o prazo de 90 dias de exclusividade para negociações com o fundo Petroquímica Verde, detido pelo empresário Nelson Tanure, chegou ao fim, mas a Novonor, detentora de 50,1% do capital votante da Braskem, permanece em tratativas com o fundo para a alienação da sua participação.

- PETROBRAS PN era negociada em alta de 1,62%, apesar da pouca variação do preço do petróleo no exterior, onde o barril do Brent, referência para a estatal, subia apenas 0,15%. PETROBRAS ON ganhava 1,75%.

- VALE ON registrava variação positiva de 0,92%, em novo dia de suporte para o Ibovespa, apesar da queda nos preços futuros de minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações com declínio de 0,71%, a 770 iuanes (US$107,25) a tonelada. Na semana, o contrato recuou 0,97%.

- BANCO DO BRASIL ON subia 2,89%, ITAÚ UNIBANCO PN tinha alta de 1,21%, BRADESCO PN ganhava 0,57% e SANTANDER BRASIL UNIT avançava 1,32%, com trégua após a cautela recente frente aos movimentos do STF e à declaração do ministro Alexandre de Moraes de que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos EUA a ativos brasileiros.

- YDUQS ON subia 1,3% e COGNA ON avançava 4,04%, oferecendo alguma trégua após as quedas da véspera. No setor de educação, mas fora do Ibovespa, SER EDUCACIONAL ON tinha alta de 2,81% e ÂNIMA ON ganhava 3,74%.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Brasil contrata R$5,5 bi em investimentos em hidrelétricas de pequeno e médio porte

Governo federal prevê conclusão de obras da COP30 às vésperas do evento

Não cabe ao Poder Judiciário inovação legislativa, diz ministro do STF André Mendonça

Presidente do Fed sinaliza para corte dos juros nos EUA

Vendedores de vinho nos EUA no limbo apesar de acordo tarifário com UE

Vídeo de idoso com tornozeleira não tem ligação confirmada aos atos de 8/1

Fome em Gaza 'é um escândalo moral' e 'totalmente evitável', diz governo britânico

As mulheres têm razão: falta homem no Brasil, revela PNAD Contínua do IBGE

Maierovitch: Há indícios de crime em movimentações financeiras de Bolsonaro

Após fugir de Maduro e então de Trump, venezuelanos buscam refúgio na Espanha

Por que cada vez mais gente mora sozinha no Brasil? Em quais Estados isso é mais comum?