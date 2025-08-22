Topo

Homem larga cachorro no aeroporto: conduta é crime? Qual a punição?

22/08/2025 17h18

O homem que abandonou um cão no aeroporto pode responder pelo crime de maus-tratos, com pena de 2 a 5 anos de prisão. As regras, no entanto, permitem que o acusado pague fiança e responda em liberdade. Entenda como funciona a lei para condutas do tipo.

O que diz a lei

O abandono de animal configura crime de maus-tratos, com pena de até cinco anos de prisão. A conduta está prevista no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605/98), que pune quem fere, mutila ou abandona animais. A pena varia de dois a cinco anos de reclusão, além de multa.

Embora o crime seja grave, ele é classificado como de médio potencial ofensivo, permitindo o pagamento de fiança e a concessão de liberdade provisória. Por se tratar de um crime sem violência contra pessoa, especialistas explicam ser comum a concessão de liberdade provisória ainda na delegacia, mediante pagamento, ou por decisão judicial após o flagrante.

A prisão no desembarque, horas após o crime, foi juridicamente válida. Segundo o advogado Marcial Sá, mestre em direito aeronáutico e integrante do escritório Godke Advogados, o flagrante é legítimo quando há prova clara do delito e identificação do autor.

A prisão foi legítima. Havia imagens do abandono, identificação do passageiro e contato imediato entre as autoridades de Santa Catarina e do Distrito Federal
Marcial Sá, advogado

Regras da Anac

Companhias aéreas podem recusar o embarque de animais se eles não estiverem dentro das regras. A Resolução nº 400/2016 da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) autoriza que empresas limitem o número de animais por voo, exijam documentação e recusem o transporte em caso de caixa inadequada ou risco à segurança. Segundo os especialistas, o tutor deve se atentar às exigências específicas da empresa contratada.

Cabe ao passageiro garantir que toda a documentação esteja correta. O advogado Rodrigo Alvim, especializado em direito do passageiro aéreo, explica que esse dever é do tutor.

O dever de obtenção dos documentos é do tutor. Se houver erro dele, a companhia não é obrigada a remarcar o voo e nem oferecer compensações.
Rodrigo Alvim

Passageiros podem acionar a Justiça se o embarque do pet for negado sem justificativa. Nesses casos, segundo Sá, a companhia pode ser responsabilizada civilmente por danos materiais e morais. A empresa pode ser acionada no Procon, na Anac ou pela via judicial.

Empresas que descumprem normas estão sujeitas a penalidades administrativas. As sanções possíveis incluem multas, advertências e até suspensão de operações, conforme o Código Brasileiro de Aeronáutica e as resoluções da Anac.

Mesmo que a companhia aérea tivesse cometido alguma falha, como recusar indevidamente o embarque ou omitir informações, isso não isenta o passageiro pela decisão de abandonar o animal. Alvim avalia que, mesmo que houvesse erro da companhia, o abandono é um ato que não pode ser relativizado. "A companhia pode negar o embarque se houver problema de reserva ou de documentação. Mas isso não autoriza o abandono. A conduta foi inaceitável."

O caso também pode gerar processos civis e sanções ambientais contra o tutor. Mesmo após a prisão, ele pode ser acionado pelo Ministério Público ou por entidades de proteção animal, com base na responsabilidade por danos coletivos. O episódio também pode motivar multas ambientais e ações de indenização.

Responsabilizar a empresa é possível, mas difícil diante da conduta do tutor. Segundo Sá, a jurisprudência admite ações cíveis mesmo com condenações penais, mas a postura dolosa do passageiro pode enfraquecer qualquer tentativa de indenização.

O que aconteceu no aeroporto

Um homem abandonou ontem o cachorro no estacionamento do aeroporto após ser impedido de embarcar com o animal. Ele havia tentado viajar no dia 21 de agosto a partir do Aeroporto Internacional de Florianópolis, mas foi barrado pela companhia aérea. Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, o cão foi deixado dentro da caixa de transporte.

Câmeras registraram o momento em que o homem abandona o cão e segue para o embarque. Funcionários da Floripa Airport, concessionária que administra o aeroporto, encontraram o animal e acionaram a polícia.

O passageiro embarcou para Brasília e foi preso ao desembarcar. Após receberem as informações de Santa Catarina, agentes da Polícia Civil do Distrito Federal o abordaram e efetuaram a prisão em flagrante pelo crime de maus-tratos a animal, na modalidade de abandono.

O cachorro foi resgatado e adotado por um funcionário do aeroporto. Segundo a Polícia Civil, o animal passa bem.

