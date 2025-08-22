Homem é preso após agredir ex-namorada com voadora e chutes em SP; veja

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Um homem foi preso por descumprir medida protetiva e agredir a ex-namorada em uma rua do Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

Crime ocorreu no dia 7 de agosto, mas agressor só foi preso na quarta-feira. A informação é da Polícia Civil de São Paulo.

Imagens mostra a mulher em pé, encostada em um carro, quando é surpreendida pelo ex. O agressor foi identificado como Artur Barbosa, 33. A vítima tem 25.

Artur chegou por trás da vítima e deu uma voadora nas costas dela. Na sequência, a mulher cai no chão e ele continua dando chutes.

Vítima consegue se levantar e entra no carro para tentar se proteger. O agressor abre a porta do veículo e continua a chutá-la.

Havia testemunhas no local, mas ninguém reagiu para conter o agressor. Após a sequência de chutes na vítima, ele entrou em um outro carro, que o aguardava, e foi embora acompanhado por uma mulher não identificada.

Foi a segunda vez que o homem descumpriu a medida protetiva. A informação foi passada pela vítima ao registrar o boletim de ocorrência.

Artur tem outros dez registros de violência doméstica. Ele foi preso e encaminhado à 8º Delegacia de Defesa da Mulher, na zona leste da capital paulista.

Preso passou por audiência de custódia ontem; Justiça manteve prisão. O UOL não conseguiu localizar a defesa de Artur para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.