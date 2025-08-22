Topo

Notícias

Homem é preso após agredir ex-namorada com voadora e chutes em SP; veja

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

22/08/2025 17h32

Um homem foi preso por descumprir medida protetiva e agredir a ex-namorada em uma rua do Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

Crime ocorreu no dia 7 de agosto, mas agressor só foi preso na quarta-feira. A informação é da Polícia Civil de São Paulo.

Imagens mostra a mulher em pé, encostada em um carro, quando é surpreendida pelo ex. O agressor foi identificado como Artur Barbosa, 33. A vítima tem 25.

Artur chegou por trás da vítima e deu uma voadora nas costas dela. Na sequência, a mulher cai no chão e ele continua dando chutes.

Vítima consegue se levantar e entra no carro para tentar se proteger. O agressor abre a porta do veículo e continua a chutá-la.

Havia testemunhas no local, mas ninguém reagiu para conter o agressor. Após a sequência de chutes na vítima, ele entrou em um outro carro, que o aguardava, e foi embora acompanhado por uma mulher não identificada.

Foi a segunda vez que o homem descumpriu a medida protetiva. A informação foi passada pela vítima ao registrar o boletim de ocorrência.

Artur tem outros dez registros de violência doméstica. Ele foi preso e encaminhado à 8º Delegacia de Defesa da Mulher, na zona leste da capital paulista.

Preso passou por audiência de custódia ontem; Justiça manteve prisão. O UOL não conseguiu localizar a defesa de Artur para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Datagro e Milenio estruturam FIDC para financiar fornecedor de cana da Bevap

Homem é preso após agredir ex-namorada com voadora e chutes em SP; veja

SRB defende revisão do Plano do Clima

ONU pede ao Brasil redução dos preços de hospedagem e aumenta tensão antes da COP30

Homem larga cachorro no aeroporto: conduta é crime? Qual a punição?

Homenagem do Vasco era para jogador chamado Jair, não Bolsonaro

Justiça argentina investiga suposta corrupção em agência para PcDs envolvendo irmã de Milei

Associada de Epstein diz que nunca viu Trump se comportar de forma inadequada

Professora que agrediu aluno com pilha de livros em escola no RS é presa

Acidente com ônibus deixa vários mortos no estado de Nova York

Drones, bombas, um magnicídio: pontos para entender a violência na Colômbia