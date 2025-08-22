Topo

Hammack diz estar preocupada com inflação e não apoia corte de juros pelo Fed

22/08/2025 13h44

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Beth Hammck, disse à CNBC nesta sexta-feira que as preocupações com a inflação nos Estados Unidos sugerem que a política monetária não deve ser alterada.

Hammack, entrevistada às margens da conferência do Fed de Kansas City, em Jackson Hole, opinou depois que o chair Jerome Powell acenou com a perspectiva de um corte na taxa de juros em setembro.

"Para mim, a decisão realmente se resume ao fato de que a inflação está muito alta", disse Hammack, acrescentando que "precisamos manter uma postura modestamente restritiva da política monetária para que a inflação volte à meta".

(Reportagem de Michael S. Derby)

