Hamas exige abertura de passagens de fronteira após ONU declarar fome em Gaza

22/08/2025 10h15

O Hamas exigiu nesta sexta-feira a abertura imediata das passagens de fronteira na Faixa de Gaza, após a principal autoridade em segurança alimentar apoiada pela ONU declarar que o território palestino enfrenta um cenário de fome. 

O movimento islamista palestino que governa Gaza pediu "uma ação imediata da ONU e do Conselho de Segurança para deter a guerra e suspender o bloqueio" e exigiu que as passagens de fronteiras sejam abertas "sem restrições para permitir a entrada urgente e contínua de alimentos, medicamentos, água e combustível".

O Hamas acrescentou que o fato de a Classificação Integrada de Segurança Alimentar (IPC) declarar a presença de fome confirma "a catástrofe humanitária" presente no território palestino e acusou Israel de usar a fome como "arma de guerra".

