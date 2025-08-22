Topo

Guardiola confirma retorno de Rodri no City

22/08/2025

O volante espanhol Rodri, que se lesionou durante a Copa do Mundo de Clubes, estará à disposição para enfrentar o Tottenham pelo Campeonato Inglês, anunciou o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, nesta sexta-feira (22).

"Rodri e Phil [Foden] não estavam disponíveis para o último jogo, mas era só por falta de treinamento e de ritmo. Eles estão prontos para jogar amanhã", disse Guardiola em entrevista coletiva.

Por outro lado, os croatas Josko Gvardiol e Mateo Kovacic, além do atacante brasileiro Savinho, vão desfalcar os 'Citizens' contra os 'Spurs' nesta segunda rodada do Inglês.

Rodri, de 29 anos e atual Bola de Ouro, ficou afastado durante quase toda a temporada passada devido a uma grave lesão no joelho.

Ele retornou em maio deste ano, mas se lesionou novamente na derrota do City diante do Al-Hilal (4 a 3) pelas oitavas de final da Copa de Clubes.

"Eu só quero o Rodri regular que todos nós conhecemos, isso é tudo. Não tenho dúvida do seu potencial e suas qualidades. Por enquanto, ele continua sendo o melhor do mundo. Daqui a alguns meses, outro jogador será escolhido [Bola de Ouro], mas por enquanto é ele", declarou Guardiola.

"É só uma questão de regularidade e isso vem com os treinamentos, semana a semana, treino após treino, jogo após jogo, minuto a minuto", explicou.

Depois de uma temporada decepcionante, o City começou o Campeonato Inglês com uma goleada por 4 a 0 sobre o Wolverhampton, mas Guardiola prefere manter cautela.

"É só um jogo. Gosto de muitas coisas que estou vendo, nos treinos e nos comportamentos. Gosto, mas não sou mágico para saber o que vai acontecer", concluiu.

