Topo

Notícias

Governo regulamenta crédito de R$30 bi para apoio a afetados por tarifaço e anuncia R$10 bi adicionais

22/08/2025 16h51

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta sexta-feira que além dos R$30 bilhões em crédito já anunciados para apoiar empresas afetadas pela tarifa dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o banco de fomento vai direcionar R$10 bilhões complementares em financiamentos.

Segundo ele, o plano terá como prioridade oferecer crédito incentivado para empresas que tenham registrado impacto de no mínimo 5% do faturamento proveniente de exportações de produtos tarifados pelos EUA.

Em coletiva de imprensa sobre o plano, Mercadante disse ainda que o BNDES coordenará a implementação das operações de crédito em apoio aos setores e estimou um total de R$22,5 bilhões em garantias para micro, pequenas e médias empresas.

(Por Bernardo Caram)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

ONU pede ao Brasil redução dos preços de hospedagem e aumenta tensão antes da COP30

Homem larga cachorro no aeroporto: conduta é crime? Qual a punição?

Homenagem do Vasco era para jogador chamado Jair, não Bolsonaro

Justiça argentina investiga suposta corrupção em agência para PcDs envolvendo irmã de Milei

Associada de Epstein diz que nunca viu Trump se comportar de forma inadequada

Professora que agrediu aluno com pilha de livros em escola no RS é presa

Acidente com ônibus deixa vários mortos no estado de Nova York

Drones, bombas, um magnicídio: pontos para entender a violência na Colômbia

BNDES destinará R$ 10 bi em crédito para empresas taxadas em menos de 50%

MBL diz que terá candidato à Presidência nas eleições de 2026

Moraes não ameaçou Motta e Alcolumbre; áudio foi criado por IA