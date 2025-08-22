Governo regulamenta crédito de R$30 bi para apoio a afetados por tarifaço e anuncia R$10 bi adicionais

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta sexta-feira que além dos R$30 bilhões em crédito já anunciados para apoiar empresas afetadas pela tarifa dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o banco de fomento vai direcionar R$10 bilhões complementares em financiamentos.

Segundo ele, o plano terá como prioridade oferecer crédito incentivado para empresas que tenham registrado impacto de no mínimo 5% do faturamento proveniente de exportações de produtos tarifados pelos EUA.

Em coletiva de imprensa sobre o plano, Mercadante disse ainda que o BNDES coordenará a implementação das operações de crédito em apoio aos setores e estimou um total de R$22,5 bilhões em garantias para micro, pequenas e médias empresas.

(Por Bernardo Caram)