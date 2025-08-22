Topo

Genial/Quaest: Paes tem 35%; Bacellar, 9%; e Washington Reis, 5% na corrida pelo governo do Rio

22/08/2025 07h42

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), aparece como favorito na disputa pelo governo do Estado em 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 22. Paes tem 35% das intenções de voto, seguido pelo deputado estadual Rodrigo Bacellar (PL), com 9%.

O levantamento também testou o nome do ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis (MDB), que registrou 5%. Já a vereadora Mônica Benicio (PSOL) e o empresário Italo Marsili (Novo) marcaram 4% e 2%, respectivamente.

Entre os entrevistados, 15% afirmaram estar indecisos e 30% disseram que pretendem anular o voto. A pesquisa ouviu 1,4 mil eleitores entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, com 95% de nível de confiança.

Quando perguntados se o atual governador Cláudio Castro (PL) deveria eleger um sucessor, 57% responderam que não, contra 34% que disseram apoiar um candidato indicado por ele.

A gestão de Castro é aprovada por 43% e desaprovada por 41%. Na área de segurança pública, 60% a consideram negativa, enquanto 38% avaliaram como positiva e 33% como regular.

