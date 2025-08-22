Genial/Quaest: Aprovação de Leite cai para 58%; desaprovação é de 38%

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta queda na aprovação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), para 58%.

O que diz a pesquisa

A aprovação de Leite caiu quatro pontos percentuais. A desaprovação subiu para 38%. A pesquisa foi feita de forma presencial, e a margem de erro é de dois pontos percentuais.

Aprova: 58% (eram 62% em fevereiro)

Desaprovação: 38% (eram 33% em fevereiro)

Leite merece eleger um sucessor que indicar?

Não: 54% (eram 46% em fevereiro)

Sim: 41% (eram 47% em fevereiro)

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest realizou 1.104 entrevistas presenciais em 52 municípios do Rio Grande do Sul entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.