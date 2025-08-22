Genial/Quaest: Aprovação de Castro vai a 43%; desaprovação é de 41%

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que aprovação do governador Cláudio Castro (PL) pela população do Rio de Janeiro é de 43%. A desaprovação é similar, de 41%.

O que diz a pesquisa

A aprovação de Castro oscilou positivamente em um ponto percentual, dentro da margem de erro. A pesquisa foi feita de forma presencial, e a margem de erro é de dois pontos percentuais.

Aprova: 43% (eram 42% em fevereiro)

Desaprovação: 41% (eram 48% em fevereiro)

Castro merece eleger o sucessor que indicar?

Não: 57% (eram 52% em fevereiro)

Sim: 34% (eram 39% em fevereiro)

A pesquisa também mostra o cenário eleitoral para o governo do estado em 2026. Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio, lidera.

Intenção de voto para governador em 2026:

Eduardo Paes (PSD): 35%

Rodrigo Bacellar (PL): 9%

Washington Reis (MDB): 5%

Monica Benicio (PSOL): 4%

Indecisos: 15%

Branco/Nulo: 30%

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest realizou 1.404 entrevistas presenciais em 42 municípios do Rio de Janeiro entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.