Frio deve retornar a SP no domingo após forte calor

São Paulo

22/08/2025 08h00

A cidade de São Paulo deve registrar baixas temperaturas no domingo, 24, depois de dias de forte calor na capital, com a máxima em torno dos 30ºC. Porém, a expectativa é de temperatura máxima recorde nesta sexta-feira, 22, de acordo com a Climatempo.

Se a previsão de 33°C para esta sexta se confirmar, esta será a tarde mais quente desde o dia 9 de março, quando a máxima foi de 33,3°C. "Até o momento, a maior temperatura registrada este ano na cidade de São Paulo foi de 34,8°C, em 2 de março, pela medição oficial do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)", estima a Climatempo.

Nos próximos dias, o ar seco se intensifica e mantém o bloqueio atmosférico, o que deve favorecer a elevação mais significativa das temperaturas, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

"Atenção especial aos índices de umidade do ar, que ficam muito próximos a ligeiramente abaixo dos 30%. A sequência de dias secos com temperaturas elevadas favorece também a propagação de queimadas, incêndios florestais e a concentração de poluentes", alerta o CGE.

A partir de domingo, porém, as temperaturas voltam a cair, segundo a Meteoblue, com a máxima ficando em 19ºC.

Veja a previsão para a cidade de SP nos próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Sábado: entre 19ºC e 30ºC;

- Domingo: entre 15ºC e 19ºC;

- Segunda-feira: entre 14ºC e 22ºC.

Veranico

O País está em um período de veranico em áreas do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul. É um período de tempo seco e quente que ocorre durante o outono e inverno em regiões onde essas estações são tipicamente mais frias.

"Temperaturas entre 38°C e 40°C voltam a ser observadas em muitas áreas do Centro-Oeste, do Norte e do interior do Nordeste. Porém, a Climatempo prevê que o calor aumente também esta semana no Estado de São Paulo, no Triângulo Mineiro e no noroeste do Paraná, onde as temperaturas poderão até superar um pouco a marca dos 35°C", disse anteriormente a Climatempo.

Esse período começou na quarta-feira, 20, e pode se estender em algumas localidades do País até a próxima segunda-feira, 25, quando começa a perder a intensidade.

