Topo

Notícias

Fitch reitera rating 'AA+' dos EUA, com perspectiva estável

São Paulo

22/08/2025 16h48

A Fitch Ratings reafirmou nesta sexta-feira, 22, a nota de crédito de longo prazo em moeda estrangeira dos Estados Unidos em "AA+", com perspectiva estável. Segundo o comunicado, o rating reflete "a grande economia, a alta renda per capita, o ambiente de negócios dinâmico e a excepcional flexibilidade de financiamento devido ao papel do dólar como principal moeda de reserva global".

A agência, porém, destacou limitações importantes. O país enfrenta déficits fiscais elevados, um substancial encargo com juros e níveis de dívida do governo altos e crescentes, mais que o dobro da mediana da categoria "'AA'".

A Fitch também observou que Washington "não tomou medidas significativas para enfrentar seus grandes déficits fiscais, o aumento da dívida pública ou a alta prevista nos gastos relacionados ao envelhecimento da população".

A agência projeta que os déficits do governo dos Estados Unidos permanecerão elevados, com previsão de 6,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025 e crescimento para 7,8% em 2026 e 7,9% em 2027. O endividamento também seguirá em alta, atingindo 124% do PIB até o fim de 2027, "mais que o dobro da mediana 'AA' de 48,1% do PIB".

Em comunicado, destaca que o governo Trump começou a implementar sua agenda por meio de cortes de impostos, aumento de tarifas, deportações e redução de regulações federais, incluindo a aprovação da lei orçamentária em julho de 2025, que "cumpre a maior parte das promessas de corte de impostos de Trump" e amplia deduções para impostos estaduais e locais, além de benefícios para horas extras e gorjetas.

Segundo a agência, o dólar continua sendo um ponto forte, garantindo "flexibilidade excepcional de financiamento" ao governo americano.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Homem é preso após agredir ex-namorada com voadora e chutes em SP; veja

SRB defende revisão do Plano do Clima

ONU pede ao Brasil redução dos preços de hospedagem e aumenta tensão antes da COP30

Homem larga cachorro no aeroporto: conduta é crime? Qual a punição?

Homenagem do Vasco era para jogador chamado Jair, não Bolsonaro

Justiça argentina investiga suposta corrupção em agência para PcDs envolvendo irmã de Milei

Associada de Epstein diz que nunca viu Trump se comportar de forma inadequada

Professora que agrediu aluno com pilha de livros em escola no RS é presa

Acidente com ônibus deixa vários mortos no estado de Nova York

Drones, bombas, um magnicídio: pontos para entender a violência na Colômbia

BNDES destinará R$ 10 bi em crédito para empresas taxadas em menos de 50%