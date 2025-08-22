Topo

Notícias

Fitch alerta que pode rebaixar EUA se houver considerável aumento da dívida sem ajuste fiscal

São Paulo

22/08/2025 16h49

Ao manter a nota soberana dos Estados Unidos, a Fitch Ratings alertou que pode rebaixar a classificação se houver um aumento considerável da dívida geral do governo, diante da incapacidade de resolver desafios de médio prazo relativos a despesas e receitas.

A agência também adverte poderia cortar o rating se uma erosão na coerência e credibilidade da política macroeconômica enfraquecer o papel do dólar como moeda de reserva, o que diminuiria a flexibilidade de financiamento dos EUA.

Por outro lado, a Fitch avisou poderia melhorar a nota se o país implementasse ajuste fiscal para lidar com aumento de despesas obrigatórias ou para financiar os gastos com receitas adicionais. Isso reduziria a relação da dívida para o Produto Interno Bruto (PIB), conforme a agência.

A Fitch informou ainda que o teto de classificação do país (country ceiling) é "AAA".

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

ONU pede ao Brasil redução dos preços de hospedagem e aumenta tensão antes da COP30

Homem larga cachorro no aeroporto: conduta é crime? Qual a punição?

Homenagem do Vasco era para jogador chamado Jair, não Bolsonaro

Justiça argentina investiga suposta corrupção em agência para PcDs envolvendo irmã de Milei

Associada de Epstein diz que nunca viu Trump se comportar de forma inadequada

Professora que agrediu aluno com pilha de livros em escola no RS é presa

Acidente com ônibus deixa vários mortos no estado de Nova York

Drones, bombas, um magnicídio: pontos para entender a violência na Colômbia

BNDES destinará R$ 10 bi em crédito para empresas taxadas em menos de 50%

MBL diz que terá candidato à Presidência nas eleições de 2026

Moraes não ameaçou Motta e Alcolumbre; áudio foi criado por IA