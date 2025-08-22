Topo

Notícias

Fitch alerta para tensão nos EUA, projeta desaceleração econômica e vê Fed cauteloso em 2025

São Paulo

22/08/2025 16h49

A Fitch Ratings alertou nesta sexta-feira, 22, para sinais de tensão na política econômica dos Estados Unidos. Segundo o comunicado, críticas frequentes do governo americano ao presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, e a demissão da chefe do Escritório de Estatísticas do Trabalho (BLS) levantaram preocupações sobre possível "interferência" em dados econômicos e política monetária.

A Fitch projeta que o crescimento econômico americano vai desacelerar para 1,5% em 2025, contra 2,8% em 2024, devido a tarifas mais altas, cortes de gastos, controles de imigração nas fronteiras e aumento da incerteza política. Para 2026, a expectativa é por mais um ano de expansão de 1,5%, antes de acelerar para 2,1% em 2027.

Sobre política monetária, a agência prevê um banco central cauteloso, com corte de 25 pontos-base nos juros neste ano, seguido de três em 2026, mesmo diante de inflação persistente, com o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) projetado em 3,8% até dezembro deste ano para o país.

A agência observa que o dólar americano mantém flexibilidade de financiamento graças à sua posição como moeda de reserva global dominante, garantindo capacidade de financiamento mesmo diante do aumento da dívida.

"A Fitch espera que o status do dólar dos EUA como moeda de reserva predominante continue no futuro previsível, apesar da crescente incerteza na política dos EUA e das preocupações sobre a possível erosão dos controles e equilíbrios institucionais", explica.

Em governança e ESG, os Estados Unidos mantêm desempenho sólido, com destaque para "forte capacidade institucional, efetivo Estado de Direito e baixo nível de corrupção", segundo a Fitch.

Nesta sexta, a agência reafirmou a nota de crédito de longo prazo em moeda estrangeira dos Estados Unidos em "AA+", com perspectiva estável.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Senador Marcos do Val desafia proibição de Moraes e faz live nas redes

Sakamoto: Bolsonaro poderia estar na cadeia, quem o mantém solto é Moraes

Sem medalhões, Chile convoca seleção para enfrentar Brasil e Uruguai nas Eliminatórias

Mobilização militar dos EUA perto da Venezuela: entre a pressão e a retórica

Datagro e Milenio estruturam FIDC para financiar fornecedor de cana da Bevap

Homem é preso após agredir ex-namorada com voadora e chutes em SP; veja

SRB defende revisão do Plano do Clima

ONU pede ao Brasil redução dos preços de hospedagem e aumenta tensão antes da COP30

Homem larga cachorro no aeroporto: conduta é crime? Qual a punição?

Homenagem do Vasco era para jogador chamado Jair, não Bolsonaro

Justiça argentina investiga suposta corrupção em agência para PcDs envolvendo irmã de Milei