FBI faz buscas na casa do ex-conselheiro de segurança nacional de Trump

O FBI realiza buscas na manhã de hoje na casa do ex-conselheiro de segurança nacional de Donald Trump.

O que aconteceu

John Bolton é investigado em uma operação de segurança nacional. As informações foram publicadas pela agência de notícias Reuters.

Agentes do FBI começaram a revistar a casa no subúrbio de Bethesda, Maryland, em Washington, às 7h. A investigação foi uma ordem do diretor do FBI, Kash Patel, de acordo com o jornal New York Post. "NINGUÉM está acima da lei... Agentes do @FBI em missão", escreveu Patel, sem mencionar Bolton, em uma publicação no X pouco depois das 7h, que foi republicada por um porta-voz da Casa Branca.

Bolton trabalhou no primeiro governo do presidente. Atualmente um crítico ferrenho de Trump, Bolton atuou como conselheiro de segurança nacional do republicano de abril de 2018 a setembro de 2019. Bolton já havia atuado como embaixador dos EUA na ONU durante a presidência de George W. Bush.

O ex-assessor de Trump já afirmou que o republicano é inapto para o cargo. O presidente dos EUA tem usado o poder presidencial contra seus supostos inimigos desde que assumiu o cargo em janeiro, seguindo sua promessa de campanha de retaliação política.

Representantes do FBI e da Casa Branca não se pronunciaram oficialmente sobre a operação. Os advogados de Bolton também não fizeram comentários.

Reportagem em atualização