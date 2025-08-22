Topo

Notícias

FBI faz buscas na casa do ex-conselheiro de segurança nacional de Trump

Foto de agosto de 2019 mostra o ex-assessor de Segurança Nacional dos EUA, John Bolton, respondendo a jornalistas após se encontrar com o presidente de Belarus - Sergei Gapon/AFP
Foto de agosto de 2019 mostra o ex-assessor de Segurança Nacional dos EUA, John Bolton, respondendo a jornalistas após se encontrar com o presidente de Belarus Imagem: Sergei Gapon/AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/08/2025 09h37

O FBI realiza buscas na manhã de hoje na casa do ex-conselheiro de segurança nacional de Donald Trump.

O que aconteceu

John Bolton é investigado em uma operação de segurança nacional. As informações foram publicadas pela agência de notícias Reuters.

Agentes do FBI começaram a revistar a casa no subúrbio de Bethesda, Maryland, em Washington, às 7h. A investigação foi uma ordem do diretor do FBI, Kash Patel, de acordo com o jornal New York Post. "NINGUÉM está acima da lei... Agentes do @FBI em missão", escreveu Patel, sem mencionar Bolton, em uma publicação no X pouco depois das 7h, que foi republicada por um porta-voz da Casa Branca.

Bolton trabalhou no primeiro governo do presidente. Atualmente um crítico ferrenho de Trump, Bolton atuou como conselheiro de segurança nacional do republicano de abril de 2018 a setembro de 2019. Bolton já havia atuado como embaixador dos EUA na ONU durante a presidência de George W. Bush.

O ex-assessor de Trump já afirmou que o republicano é inapto para o cargo. O presidente dos EUA tem usado o poder presidencial contra seus supostos inimigos desde que assumiu o cargo em janeiro, seguindo sua promessa de campanha de retaliação política.

Representantes do FBI e da Casa Branca não se pronunciaram oficialmente sobre a operação. Os advogados de Bolton também não fizeram comentários.

Reportagem em atualização

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Chefe da Otan pede 'garantias de segurança sólidas' para Ucrânia em visita a Kiev

Na Costa do Marfim, o dodgeball joga a favor da coesão social

Lácteos: Fonterra vende negócios globais de consumo para Lactalis por US$ 2,24 bi

Zelenskiy diz que Rússia faz "tudo" para impedir seu encontro com Putin

FBI faz buscas na casa do ex-conselheiro de segurança nacional de Trump

FBI faz operação de busca na casa de ex-conselheiro de Trump John Bolton, hoje opositor

ONU declara fome catastrófica em Gaza; Israel prepara ofensiva total

Risco de tornado e microexplosão: RS tem fim de semana com tempo instável

"Ação urgente" é necessária para proteger trabalhadores do estresse térmico no mundo em aquecimento, diz ONU

Índia proíbe jogos de azar na internet

Líder da Coreia do Norte condecora soldados que lutaram pela Rússia e consola crianças com abraços