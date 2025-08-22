Moraes não ameaçou Motta e Alcolumbre; áudio foi criado por IA

Publicações nas redes sociais enganam ao compartilhar um áudio atribuído ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, com supostas ameaças aos presidentes da Câmera, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

O conteúdo reproduzido pelas peças desinformativas é falso e foi criado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial, como aponta perícia consultada pelo UOL Confere. O perfil responsável pela postagem enganosa já publicou outros materiais falsos sobre ministros do Supremo.

O pedido de checagem foi enviado ao UOL Confere pelo e-mail uolconfere@uol.com.br.

O que diz o post

"Hugo Motta e Alcolumbre na Lei Magnitsky!", diz o título da publicação.

Abaixo, um homem vestido como policial questiona por que Motta e Alcolumbre "se recusam a pautar a anistia e o impeachment de Moraes". Ele usa um smartphone para exibir o seguinte áudio, supostamente atribuído a Moraes: "Senador, não vou precisar lembrar dos processos contra e a favor de você aqui em meu gabinete, né? Tem aquelas causas milionárias das suas falcatruas e os que querem ver você preso. Só para lembrar que, caso você ceda à pressão dos bolsonaristas, nem anistia e nem impeachment. Você escolhe; a decisão é sua. O Motta também já foi avisado e já autorizei uma visitinha da PF na casa do pai dele esse ano só pra lembrar ele também. Abraços".

O homem conclui dizendo que Motta e Alcolumbre têm que decidir "se entram na [Lei] Magnitsky ou se encaram Alexandre de Moraes".

Por que é falso

Áudio atribuído a Moraes foi criado por IA. O UOL Confere enviou o áudio para a análise do perito Wesley Eduardo Berto Faria, da OAS Perícias Forenses. Ele afirmou que o material apresenta elementos típicos de um conteúdo gerado por inteligência artificial. "Foi constatado que a emissão de fala apresentada na gravação não segue o padrão de naturalidade esperado em uma produção vocal humana genuína. Foram identificados três elementos principais: pausas pouco naturais, fluência irregular e cadência artificial. A combinação desses fatores demonstra inconsistência com padrões humanos e sugere indícios de geração sintética", explicou.

Postagens falsas usam áudio com voz artificial de ministro. O perito também comparou a voz atribuída a Moraes nos posts enganosos à verdadeira do magistrado e disse que há "elementos frequentemente associados a vozes artificiais produzidas por sistemas de síntese baseados em inteligência artificial. Tais indícios são consistentes com práticas de clonagem vocal". O especialista concluiu que "o áudio questionado não apresenta compatibilidade fonético-acústica com a voz de referência autêntica [de Moraes] e exibe características técnicas que apontam para geração artificial".

Supremo afirmou que áudio é falso. Ao UOL Confere, o STF informou que "se trata de uma informação que não é verdadeira" e, por isso, Moraes "não irá se manifestar" sobre o caso.

Moraes não ordenou operação contra pai de Motta. O áudio usado pelas publicações enganosas repete uma informação falsa dita pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), segundo a qual Moraes teria autorizado uma operação policial contra Nabor Wanderley (Republicanos), prefeito de Patos (PB) e pai do presidente da Câmara. A agência de checagem Aos Fatos desmentiu a notícia (aqui). Na verdade, a ação teve como alvo uma servidora pública acusada de fraude licitatória e desvio de recursos federais (aqui). A solicitação da operação da PF partiu do MPF (Ministério Público Federal), e não de Moraes (aqui).

Página já postou outros conteúdos falsos sobre ministros do STF. O mesmo perfil no Instagram responsável pela postagem já publicou áudios falsamente atribuídos a Moraes e ao também ministro Luís Roberto Barroso como sendo verdadeiros. O material foi gerado a partir de inteligência artificial e desmentido por uma agência de checagem (aqui).

Governo dos EUA puniu Moraes com Lei Magnitsky. O governo de Donald Trump anunciou sanções financeiras ao ministro com base na Lei Global Magnitsky, uma das mais severas usadas por Washington para punir estrangeiros considerados autores de graves violações aos direitos humanos e práticas de corrupção (aqui). Embora se cogite a possibilidade de estender as sanções a Viviane Barci, mulher de Moraes (aqui), e a autoridades (aqui), a Casa Branca não anunciou oficialmente o uso da Lei Magnitsky para outros brasileiros.

Viralização. Um post no Instagram chegou a 350 mil curtidas, mas foi apagado.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos e Boatos.org.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news