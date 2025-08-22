Topo

Exportador dos EUA reporta vendas de 260,2 mil t de milho à Espanha e Costa Rica

22/08/2025 10h18

São Paulo, 22 - Exportadores privados reportaram vendas de 260.221 toneladas de milho com entrega em 2025/26, sendo 119.769 para a Costa Rica e 140.452 para a Espanha, informou nesta sexta-feira, 22, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).Os exportadores dos EUA são obrigados a reportar qualquer venda de 100 mil toneladas ou mais de uma commodity feita em um único dia, ou vendas de 200 mil toneladas ou mais para um mesmo destino, até o dia seguinte.

