Exclusividade entre Novonor e Tanure por fatia na Braskem chega ao fim, mas negociações continuam

SÃO PAULO (Reuters) - A exclusividade de 90 dias para negociação entre o fundo Petroquímica Verde, detido pelo empresário Nelson Tanure, e a Novonor pela fatia controladora na Braskem chegou ao fim, informou a petroquímica nesta sexta-feira.

A Novonor informou à Braskem que, apesar do encerramento do prazo de exclusividade, segue em tratativas com o fundo para a alienação da sua participação, conforme fato relevante da petroquímica ao mercado.

A Novonor tem 50,1% do capital votante da Braskem.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas, edição Michael Susin)