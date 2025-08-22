EUA anunciam revisão de 55 milhões de vistos para checar violações

Os Estados Unidos vão revisar mais de 55 milhões de vistos para avaliar se os titulares dos registros violaram as regras de entrada ou permanência no país.

O que aconteceu

Pessoas com vistos dos EUA estarão sob "verificação contínua". A informação foi divulgada por um porta-voz do Departamento de Estado à agência de notícias Associated Press.

Os vistos serão revogados se houver indícios de violação de regras. Entre as violações, estão "permanências prolongadas, atividades criminosas, ameaças à segurança pública, envolvimento em qualquer forma de atividade terrorista ou fornecimento de apoio a uma organização terrorista", disse uma autoridade. Caso tais evidências venham à tona, o visto será revogado e, se o titular estiver nos Estados Unidos, estará sujeito à deportação.

Futuros estudantes e visitantes dos EUA serão submetidos a uma verificação nas redes sociais. Como parte do programa de revisão, as autoridades vão procurar por "qualquer indicação de hostilidade em relação aos cidadãos, cultura, governo, instituições ou princípios fundadores dos Estados Unidos". O Departamento de Estado também foi instruído a identificar indivíduos "que defendem, auxiliam ou apoiam terroristas estrangeiros designados e outras ameaças à segurança nacional ou que perpetram assédio ou violência antissemita ilegal".

Segundo mandato de Trump é marcado por deportações e medidas duras contra imigrantes. Vários estudantes estrangeiros foram presos em universidades dos EUA por participarem de protestos contra a condução da guerra na Faixa de Gaza por Israel — que é apoiada pelos EUA. Trump também proibiu estrangeiros de 12 países de viajar para os EUA e impôs restrições parciais em outros sete.

Os EUA também deixarão de emitir vistos de trabalho para motoristas de caminhão comercial. A informação foi publicada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, no X. Ele disse que a mudança entrou em vigor imediatamente. "O número crescente de motoristas estrangeiros operando grandes caminhões-trator nas estradas dos EUA está colocando vidas americanas em risco e prejudicando os meios de subsistência dos caminhoneiros americanos", postou Rubio.