Mergulhadoras coreanas são 'o mais perto que se chega de uma sereia'

Um estudo publicado neste mês no periódico Current Biology descobriu detalhes sobre as habilidades impressionantes das mergulhadoras sul-coreanas, que conseguem ficar mais tempo submersas do que muitos mamíferos aquáticos.

O que aconteceu

Habilidades de mergulhadoras superam as de mamíferos semiaquáticos e são comparáveis a alguns mamíferos marinhos. "Elas demonstraram habilidade excepcional de mergulho. Os mergulhos para coleta de ouriços-do-mar duraram de 124 a 636 minutos [este último, mais de 10 horas no total], representando uma proporção maior de tempo no mar por dia do que os ursos polares", afirma o estudo.

Nesses períodos, as mergulhadoras passam, em média, 55,9% do tempo debaixo d'água. "A porcentagem de tempo submerso demonstrada pelas Haenyeo ["mulheres do mar", em coreano] excedeu a de mamíferos semiaquáticos, como o castor, e é consistente com a de mamíferos marinhos, como a lontra-marinha e o leão-marinho", conclui a pesquisa.

As adaptações no organismo das mergulhadoras desafiam o esperado para os mamíferos. Segundo o estudo, a resposta normal seria a diminuição da frequência cardíaca e do fluxo sanguíneo para os músculos. No entanto, a frequência cardíaca média das Haenyeo foi estatisticamente maior durante o mergulho em comparação com o intervalo de recuperação entre eles, ambos maiores do que a frequência cardíaca pré-mergulho. "Isso pode ser decorrente do estilo de mergulho intensivo, curto e repetido, aliado a breves intervalos de recuperação entre mergulhos", diz o estudo.

Mergulhadoras sul-coreanas mobilizam cientistas, que tentam decifrar as habilidades que as Haenyeo têm Imagem: Idobi via Wikimedia Commons

As Haenyeo também podem ter se adaptado para tolerar altos níveis de dióxido de carbono. O gás se acumula no corpo após repetidas suspensões da respiração. Níveis elevados de dióxido de carbono são "incrivelmente desconfortáveis" para a maioria dos humanos, disse Chris McKnight, biólogo de mamíferos marinhos da Universidade de St. Andrews (Escócia) e um dos autores do estudo, à revista Science News.

Mergulhadoras ainda demonstram vantagens físicas em relação a algumas espécies de mamíferos. "Elas não exibem uma depressão cardiovascular evidente, ou 'resposta de mergulho', classicamente associada a mamíferos mergulhadores", diz a pesquisa.

Como estudo foi feito

Os pesquisadores estudaram as capacidades fisiológicas das Haenyeo durante sessões rotineiras de mergulho. Segundo os cientistas, essas mulheres, que têm em média 70 anos, apresentam as maiores proporções de tempo submerso entre todos os humanos. Cerca de 1.786 mergulhos livres em busca de ouriços-do-mar foram monitorados. As mulheres nadaram entre 1 a 4,75 metros de profundidade, com mergulhos de duração média de 11 segundos.

Tempo de submersão das Haenyeo em comparação com diferentes mamíferos marinhos. O único animal que fica mais tempo submerso é a foca-cinzenta, conforme o gráfico Imagem: Divulgação/Current Biology

Os intervalos para recuperação eram mais curtos do que os mergulhos em si: apenas nove segundos para retomar o fôlego. "É o mais perto que se chega de estudar uma sereia", disse McKnight à revista Science News.

Sete mergulhadoras com idades entre 62 e 80 anos participaram voluntariamente da coleta de dados. Cada uma foi equipada com um marcador de espectroscopia no infravermelho próximo, que mediu a profundidade do mergulho e a aceleração em três eixos, além da concentração de marcadores de hemoglobina. Com estes dados, os pesquisadores calcularam a frequência cardíaca, o volume/fluxo sanguíneo no cérebro e nos músculos, além da saturação de oxigênio no sangue.

Mergulhadoras fazem parte da tradição sul-coreana

A ilha de Jeju, localizada a 80 quilômetros da costa da Coreia do Sul, é o lar destas mergulhadoras. As Haenyeo e o mergulho em apneia, ou seja, mergulhar sem equipamentos extras, apenas com o ar dos pulmões, são parte da cultura local.

Mergulhadora sul-coreana se prepara para pular na água em Pyeongdae-ri, na ilha Jeju, Coreia do Sul Imagem: Jeon Heon-Kyun/EFE

Os registros de mergulhadoras nesta parte da Ásia datam de 3.000 anos. Segundo McKnight, estudar as adaptações fisiológicas das Haenyeo pode dar informações importantes sobre como os ancestrais das baleias e outros mamíferos marinhos fizeram a transição bem-sucedida do ambiente terrestre para o aquático.

Dada a alta importância cultural do mergulho em apneia pelas Haenyeo, combinada com uma longa proveniência histórica e relatos sobre sua excepcional capacidade de mergulho, as Haenyeo provavelmente estão entre os mergulhadores de elite. Trecho oficial do estudo

Segundo os pesquisadores, as Haenyeo podem ter segredos sobre expectativa de vida. Melissa Ilardo, geneticista evolucionista da Universidade de Utah em Salt Lake City (EUA) e uma das autoras do estudo, comparou as Haenyeo com mulheres coreanas não mergulhadoras e descobriu variações genéticas nas mergulhadoras associadas à pressão arterial, bem como à capacidade de suportar água fria.