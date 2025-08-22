Estudante de Direito é presa em SP por operar 'golpe dentro de golpe'

Policiais do (Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil do Estado, prenderam três pessoas, incluindo uma estudante de Direito, por associação criminosa e estelionato. A detenção ocorreu na quinta-feira, 21, na zona leste de São Paulo. Defesas não foram localizadas.

"Eles operavam central eletrônica de atendimento cujo objetivo era aplicar golpe dentro de outro golpe. Análise de dispositivos apreendidos revelou conversas com as vítimas. As prisões foram realizadas por policiais da 5ª Delegacia da Disccpat (Investigações sobre Roubo a Bancos)", segundo a polícia.

Como esquema funcionava

Conforme a investigação, apurações revelaram uma esquema que utilizava anúncios pela internet oferecendo serviços, desde aluguel de caçambas até venda de roupa, consistindo a primeira fase do golpe na venda do produto.

"Na segunda etapa, após a falha na entrega como combinado, os envolvidos ofereciam um código para estorno do valor pago. Esse dispositivo na verdade era uma chave PIX que era utilizada para novas transferências em desfavor das vítimas", afirma o Deic.

Uma instalação bem equipada era usada para aplicar os golpes, de acordo com a polícia. "A estudante de Direito era chamada de Doutora dentro da estrutura do esquema", disse.

No local, os policiais recolheram celulares, notebooks e documentos. Desta forma, o material será analisado para aprofundamento da investigação.

Segundo o Deic, os detidos apresentam passagens por tráfico de drogas, corrupção ativa e estelionato.