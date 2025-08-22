Topo

Notícias

Estudante de Direito é presa em SP por operar 'golpe dentro de golpe'

São Paulo

22/08/2025 12h41

Policiais do (Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil do Estado, prenderam três pessoas, incluindo uma estudante de Direito, por associação criminosa e estelionato. A detenção ocorreu na quinta-feira, 21, na zona leste de São Paulo. Defesas não foram localizadas.

"Eles operavam central eletrônica de atendimento cujo objetivo era aplicar golpe dentro de outro golpe. Análise de dispositivos apreendidos revelou conversas com as vítimas. As prisões foram realizadas por policiais da 5ª Delegacia da Disccpat (Investigações sobre Roubo a Bancos)", segundo a polícia.

Como esquema funcionava

Conforme a investigação, apurações revelaram uma esquema que utilizava anúncios pela internet oferecendo serviços, desde aluguel de caçambas até venda de roupa, consistindo a primeira fase do golpe na venda do produto.

"Na segunda etapa, após a falha na entrega como combinado, os envolvidos ofereciam um código para estorno do valor pago. Esse dispositivo na verdade era uma chave PIX que era utilizada para novas transferências em desfavor das vítimas", afirma o Deic.

Uma instalação bem equipada era usada para aplicar os golpes, de acordo com a polícia. "A estudante de Direito era chamada de Doutora dentro da estrutura do esquema", disse.

No local, os policiais recolheram celulares, notebooks e documentos. Desta forma, o material será analisado para aprofundamento da investigação.

Segundo o Deic, os detidos apresentam passagens por tráfico de drogas, corrupção ativa e estelionato.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Bolsonaro pode ser preso preventivamente? Prazo da defesa se encerra hoje

Técnico do Newcastle confirma ausência de Isak contra o Liverpool

Irã se reunirá com países europeus na próxima semana para abordar programa nuclear

Países ricos usam combate ao crime como pretexto para violar soberania, diz Lula

Canadá elimina tarifas sobre produtos dos EUA em conformidade com o T-MEC

Gleisi defende que petistas, incluindo ela e Haddad, sejam candidatos em 2026

FBI faz buscas na casa de John Bolton, ex-conselheiro de Trump, hoje opositor

Veto à caneta emagrecedora no SUS restringe acesso à elite, diz associação

Qual a importância do 'cinturão fortificado' do Donbass?

'Briga de bar', diz técnico do Olympique sobre discussão entre Rabiot e Rowe

Gravação feita há 30 anos e IA devolvem voz a britânica com doença neurodegenerativa