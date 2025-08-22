Topo

Notícias

Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo

22/08/2025 18h37

O ministro também é alvo de aliados de Bolsonaro, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs sanções pessoais a ministros do STF, além de tarifas de 50% para produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano. 

Lei Magnitsky

No mês passado, os Estados Unidos anunciaram sanções financeiras contra o ministro, com base Lei Magnitsky, norma norte-americana que prevê a aplicação de restrições para quem é considerado violador de direitos humanos.

A lei prevê o bloqueio de contas bancárias, ativos e aplicações financeiras nos Estados Unidos, a proibição de transações com empresas americanas que estão no Brasil, além do impedimento de entrada no país.

Apesar das sanções, a medida teve impacto reduzido. Moraes não tem bens nem contas em bancos sediados naquele país.  O ministro também não tem o costume de viajar para os Estados Unidos. 

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Em resposta ao STF, defesa de Bolsonaro critica PF e fala em Lawfare

Pai de Miguel Uribe vai substituí-lo como pré-candidato nas eleições de 2026 na Colômbia

Betis vence Alavés e dorme na liderança do Campeonato Espanhol

Dow Jones bate recorde por expectativa de corte dos juros

Lula: países ricos usam combate ao crime como 'pretexto para violar soberania'

Sinner luta para entrar em forma antes de defender título do US Open

Perspectivas de reunião Putin-Zelensky pela paz na Ucrânia se dissipam

Lula: 'Quando oferecemos o Brasil para sediar a COP30, sabíamos que teria de ser na Amazônia'

Moraes diz que Judiciário covarde não é independente e que juiz precisa saber lidar com pressão

Para Temer, Lula 'tem prestígio', mas cenário de 2026 ainda é incerto

CNPq autoriza que bolsistas tenham outras fontes de renda; veja regras