Eduardo leva defesa às últimas consequências por Bolsonaro, diz Temer

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) leva defesa às últimas consequências para salvar seu pai, Jair Bolsonaro (PL), afirmou o ex-presidente Michel Temer em entrevista ao programa Poder e Mercado, do Canal UOL.

Você sabe que esta é uma questão familiar. Eu aqui comigo penso, eu acho que ele pensa em defender às últimas consequências do pai dele, né? É uma coisa que você pode chamar de exagerada politicamente, mas é uma questão tipicamente familiar.

Eu acho que a emoção de natureza fraternal, familiar ou até filial, ele levou as últimas consequências. É essa impressão que eu tenho.

Michel Temer, ex-presidente da República

Temer sobre anistia: Queixa não é sobre punição, mas a respeito da pena

O ex-presidente Michel Temer afirmou em entrevista ao programa Poder e Mercado, do Canal UOL que considera a possibilidade de o próprio Supremo Tribunal Federal (STF) rever a dosimetria da pena de condenados pelo 8 de janeiro.

Os Poderes estão muito conflagrados, há muita disputa entre os órgãos do poder, nesse caso o ideal dos ideais seria que o próprio Supremo Tribunal Federal, vou usar o neologismo, redosagem as penas, fizesse uma nova chamada dosimetria das penas, porque a queixa não é da punição, porque a punição era inevitável, houve os mais variados fatos que levaram a punição, o que se discute é o montante da pena.

Muitas pessoas estão presas há mais de um ano, dois anos, primeiro ponto, segundo ponto, pelo sistema normativo nacional, quando alguém cumpre um sexto da pena, se tiver bom comportamento, já pode ser liberado, terceiro ponto, também há sempre possibilidade de livramentos condicionais, até de prisões de natureza domiciliar, é outra coisa do sistema.

Então, eu acho que se aqueles integrantes do chamado 8 de janeiro que foram apenados ou estão sendo processados, se ingressassem com um pedido no Supremo, eu tenho impressão que o Supremo poderia resolver essa matéria.

Por que eu digo isso? Porque você evita um conflito, você veja nos dias se vier a anistia vai haver um conflito com o Supremo, porque alguém vai levantar a tese da inconstitucionalidade, conflito entre Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, será que com tanta conflitância existente no país, será que é preciso mais uma conflitância?

Michel Temer, ex-presidente da República

