É falso que GloboNews noticiou que influenciadores apagaram fotos no STF

Não é verdade que o programa Em Ponto, da GloboNews, tenha noticiado que influenciadores que participaram de encontro no Supremo tenham apagando publicações com registros do evento.

Vídeo que circula nas redes tem indícios de manipulação por inteligência artificial. Além disso, as postagens feitas pelos influenciadores continuam no ar.

O que diz o post

Um vídeo manipulado usa o cenário do programa Em Ponto para veicular a seguinte notícia falsa: "Influenciadores que foram chamados para tentar limpar a imagem da corte com festas e fotos estão excluindo suas postagens. Allan dos Santos vai passar a lista dos nomes deles para os EUA". Em seguida, um homem diz que a Nath Finanças seria uma das influenciadoras que apagaram o conteúdo, e que os influenciadores poderiam perder o visto para os Estados Unidos pela denúncia do Allan dos Santos.

Por que é falso

Globo confirma que conteúdo é fraudulento. Ao UOL Confere, a assessoria de imprensa da TV Globo disse que o vídeo é falso.

Indícios de ter sido gerado por IA ou conter deepfake. O UOL Confere submeteu o vídeo a uma análise do Hive Moderation, site que analisa e calcula a probabilidade de que o conteúdo possa ter sido manipulado. O resultado foi de 81,5%.

Ferramente calcula probabilidade de conteúdo ter sido gerado por IA ou conter deepfake Imagem: Reprodução/Hive Moderation

Busca reversa leva a imagem do programa Em Ponto de 2022. Uma busca por frame do vídeo no Google Lens em que aparece o cenário do programa da GloboNews leva a uma imagem das jornalistas Cecília Flesch e Julia Dualibi (veja aqui e aqui). É possível perceber que a imagem foi usada como inspiração para o vídeo enganoso porque as jornalistas estão com a mesma roupa, embora no conteúdo fraudulento tenha sido inserido outro rosto sobre o corpo de Julia Dualibi. Atualmente o programa é apresentado por Mônica Waldvogel e Victor Boyadjian.

Vídeo enganoso (em cima) reproduz cenário da GloboNews a partir de registro original de 2022 (abaixo) Imagem: Reprodução

Influenciadora não apagou registro nas redes sociais. No vídeo enganoso é dito que a influenciadora digital Nath Finanças seria uma das pessoas que estavam no evento no STF e que teria apagado as fotos das suas redes sociais. Em uma consulta nas redes da influenciadora no dia 21 de agosto de 2025 foi possível encontrar posts sobre o evento no X (aqui e abaixo), no Instagram (aqui) e no Facebook (aqui) de Nath Finanças.

É claro que tirei foto com o terror dos Bolsonaristas. SEM ANISTIA



Foi muito especial conhecer a história da Constituição. Tinha alunos de universidades, jornalistas e eu, como cidadã, achei muito legal ver de perto como eles trabalham.

Agradeço ao YouTube e à Redes Cordiais? pic.twitter.com/gIm0MslkpD -- Nath Finanças (@nathfinancas) August 16, 2025

Encontro era iniciativa do Redes Cordiais com o STF. O evento "Leis e Likes: o papel do judiciário e a influência digital" aconteceu em Brasília nos dias 13 e 14 de agosto. Foram convidados 26 influenciadores digitais. É a segunda edição do evento, que começou em 2024. O encontro tem apoio do Youtube, da OAB Nacional e da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), além de uma parceria com o Instituto Justiça e Cidadania (IJC). Os influenciadores não receberam cachê.

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 6.000 curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.

