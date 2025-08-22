Topo

Notícias

Dupla Sena tem prêmio estimado de R$ 4,3 milhões; veja números sorteados

Pollyana Ventura/Getty Images/iStockphoto
Imagem: Pollyana Ventura/Getty Images/iStockphoto
do UOL

Colaboração para o UOL

22/08/2025 20h14

A Dupla Sena realizou hoje o sorteio do concurso 2850.

O que aconteceu:

No primeiro sorteio, as dezenas foram 08-12-17-30-42-43.

No segundo sorteio, saíram os seguintes números: 10-13-30-32-37-45.

O prêmio estimado é de R$ 4,3 milhões.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Quanto custa apostar na Dupla Sena?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 3, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 50. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 21. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 15.015.

E quais são as minhas chances de ganhar na Dupla Sena?

Isso também varia de acordo com a quantidade de dezenas na sua aposta. Com a menor (R$ 3), de seis números, a chance de acertar todas as bolinhas de algum dos dois sorteios é de uma em 15.890.700. Jogando uma dezena a mais (R$ 21), a probabilidade aumenta. Passa a ser de uma em 2.270.100. Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 15 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 3.174 de cravar algum dos dois sorteios e levar algum dos maiores prêmios.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Lotofácil: Prêmio estimado é de R$ 5 milhões; confira dezenas sorteadas

Defesa de Bolsonaro pede ao STF revogação de prisão domiciliar e chama relatório da PF de "peça política"

Veja números sorteados da Lotomania; prêmio é de R$ 445 mil

Brasil registra alta de casos de covid-19, diz levantamento

Dupla Sena tem prêmio estimado de R$ 4,3 milhões; veja números sorteados

COP30: menos de 1/4 das delegações confirmou hospedagem

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 9,8 milhões; confira dezenas

Professora que amarrou aluno autista em banheiro é denunciada por tortura

ONU pede que Brasil ajude a pagar hospedagem na COP30 em Belém

Departamento de Justiça dos EUA publica transcrições de entrevista de Maxwell

Artista visual diz que morar sozinho foi uma escolha