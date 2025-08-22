Dólar tem leve baixa enquanto mercados aguardam discurso de Powell

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista tinha leve baixa ante o real nesta sexta-feira, oscilando em uma faixa estreita, conforme os mercados globais aguardam discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio econômico de Jackson Hole, com o impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos também no radar.

Às 9h47, o dólar à vista caía 0,23%, a R$5,4647 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,16%, a R$5,476 na venda.

O grande destaque desta sessão será a fala de Powell, a partir das 11h, no evento promovido pelo banco central dos EUA, com os agentes financeiros em busca de sinais sobre os próximos passos da política monetária do país.

Operadores têm precificado uma chance de 70% de o Fed retomar os cortes na taxa de juros em sua reunião de setembro, segundo dados da LSEG, com outra redução quase totalmente precificada até dezembro.

O discurso de Powell pode alterar essas projeções, em meio a dados econômicos ambíguos. Se por um lado o mercado de trabalho dos EUA tem mostrado claras indicações de desaceleração, com dados fracos para criação de empregos, alguns indicadores de inflação, como os preços ao produtor, têm começado a registrar uma pressão altista, desafiando o mandato duplo do Fed.

Falas recentes de outros membros do Fed têm sinalizado que o banco central dos EUA pode estar dividido sobre qual parte do mandato -- emprego máximo ou inflação baixa -- priorizar, com algumas autoridades defendendo cortes imediatos nos juros, enquanto outras optam pela cautela.

"Os investidores aguardam para saber o que Powell vai trazer e é importante acompanhar a fala porque estamos em um contexto de incerteza econômica muito elevada, há muitas dúvidas e pouca confiança sobre como a economia norte-americana vai evoluir", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

Para o mercado de câmbio, cortes de juros tornam a moeda norte-americana menos atrativa para investidores estrangeiros, favorecendo economias com um diferencial de juros mais interessante, como é o caso do Brasil.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,06%, a 98,669.

No cenário doméstico, as atenções continuam voltadas ao impasse entre Brasil e EUA, conforme o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue tentando negociar a tarifa de 50% imposta por Washington sobre produtos brasileiros.

A percepção entre investidores é de agravamento das relações bilaterais desde uma decisão judicial do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que, na prática, impede que o ministro Alexandre de Moraes sofra as consequências de sanções econômicas impostas pelos EUA.

Após a decisão emitida na segunda-feira, o mercado doméstico passou a ver mais dificuldades para as negociações e ainda temem que uma resposta norte-americana possa impactar as operações de bancos nacionais.