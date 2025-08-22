Dólar recua mais de 1% após Powell abrir porta para corte de juros pelo Fed

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista recuava mais de 1% ante o real nesta sexta-feira, na esteira das fortes perdas da moeda norte-americana no exterior, à medida que os investidores reagiam ao discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio de Jackson, que abriu a porta para um corte na taxa de juros em setembro.

Às 11h45, o dólar à vista caía 1,05%, a R$5,4197 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,76%, a R$5,444 na venda.

Em seu discurso no evento promovido pelo banco central dos Estados Unidos, Powell abriu a porta para cortar os juros, mas não se comprometeu, navegando por uma linha tênue ao reconhecer os riscos crescentes para o mercado de trabalho, mas também apontar que os riscos de uma inflação mais alta permanecem.

"Embora o mercado de trabalho pareça estar em equilíbrio, trata-se de um equilíbrio curioso, resultante de uma desaceleração acentuada tanto na oferta quanto na demanda por trabalhadores. Essa situação incomum sugere que os riscos de queda no emprego estão aumentando. E, se esses riscos se materializarem, isso pode acontecer rapidamente", disse Powell.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,76%, a 97,853.