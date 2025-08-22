Topo

Notícias

Dólar recua mais de 1% após Powell abrir porta para corte de juros pelo Fed

22/08/2025 11h49

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista recuava mais de 1% ante o real nesta sexta-feira, na esteira das fortes perdas da moeda norte-americana no exterior, à medida que os investidores reagiam ao discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio de Jackson, que abriu a porta para um corte na taxa de juros em setembro.

Às 11h45, o dólar à vista caía 1,05%, a R$5,4197 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,76%, a R$5,444 na venda.

Em seu discurso no evento promovido pelo banco central dos Estados Unidos, Powell abriu a porta para cortar os juros, mas não se comprometeu, navegando por uma linha tênue ao reconhecer os riscos crescentes para o mercado de trabalho, mas também apontar que os riscos de uma inflação mais alta permanecem.

"Embora o mercado de trabalho pareça estar em equilíbrio, trata-se de um equilíbrio curioso, resultante de uma desaceleração acentuada tanto na oferta quanto na demanda por trabalhadores. Essa situação incomum sugere que os riscos de queda no emprego estão aumentando. E, se esses riscos se materializarem, isso pode acontecer rapidamente", disse Powell.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,76%, a 97,853.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Saiba quem mais doou dinheiro a Jair Bolsonaro, segundo relatório da PF

Brasil é homenageado no Festival Internacional de Teatro de Rua de Aurillac, na França

Um ano após união em eleição, esquerda francesa tenta evitar fraturas

Rural Clima: plantio antecipado da soja pode elevar potencial do milho 2ª safra

Irã e potências europeias concordam em retomar negociações nucleares na próxima semana

Trump diz que reunir Putin e Zelensky é como misturar 'óleo e vinagre'

MP-SP pede prisão para dono da Ultrafarma por não pagar fiança de R$ 25 milhões

Brasil contrata R$5,5 bi em investimentos em hidrelétricas de pequeno e médio porte

Governo federal prevê conclusão de obras da COP30 às vésperas do evento

Não cabe ao Poder Judiciário inovação legislativa, diz ministro do STF André Mendonça

Presidente do Fed sinaliza para corte dos juros nos EUA