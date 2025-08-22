Discurso de Powell em Jackson Hole incendeia mercados com tom mais brando

Por Lewis Krauskopf e Laura Matthews e Davide Barbuscia

NOVA YORK (Reuters) - O discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, em Jackson Hole, nesta sexta-feira, impulsionou o otimismo nos mercados de que o banco central dos Estados Unidos está pronto para reduzir a taxa básica, fazendo com que investidores se amontoem em ativos mais arriscados e setores sensíveis aos juros.

Em seu último discurso como chair do Fed no simpósio econômico de Jackson Hole, Powell sugeriu um corte na taxa de juros em setembro, mas não chegou a se comprometer, estabelecendo um equilíbrio cuidadoso entre os riscos crescentes do mercado de trabalho e as pressões inflacionárias persistentes.

"Powell foi mais brando do que o mercado esperava, mas ele está respondendo ao enfraquecimento do mercado de trabalho, reconhecendo os riscos existentes. Portanto, isso nos prepara para um corte em setembro. Isso é positivo", disse Jay Hatfield, presidente-executivo da Infrastructure Capital Management.

O discurso em Jackson Hole ocorreu após um fraco relatório de empregos de julho e significativas revisões para baixo dos números anteriores de empregos que alimentaram as apostas de que o banco central dos EUA cortará a taxa de juros ainda este ano da atual faixa de 4,25% a 4,5%.

Antes do discurso de Powell, operadores atribuíram uma probabilidade de 70% a um corte de 0,25 ponto na taxa de juros em setembro. Isso mudou para 89%, de acordo com dados da LSEG.

O discurso fez com que o dólar caísse. O índice do dólar, que mede a moeda em relação a uma cesta de pares, caía 0,8%.

Enquanto isso, os rendimentos do Treasury de dois anos, que são mais sensíveis aos juros, caíam cerca de 8 pontos-base, para 3,692%, após o discurso. Os retornos da nota de referência de dez anos perdiam cerca de 5 pontos-base, para 4,255%.

As ações dos EUA já se saíram bem em torno de conferências anteriores de Jackson Hole em agosto, mas o mercado tem visto movimentos consideráveis em ambas as direções nos últimos anos.

As ações ampliavam ganhos após o discurso de Powell, com o índice S&P 500 em alta de 1,6%. As ações sensíveis à taxa básica ganhavam.

O discurso, o último de Powell como chair, com o fim do seu mandato previsto para maio, ocorre após a pressão implacável do presidente dos EUA, Donald Trump, para que Powell reduza a taxa de juros.

Essas pressões aumentaram nesta semana, depois que Trump pediu à diretora do Fed Lisa Cook que renuncie por questões relacionadas a hipotecas levantadas por um dos aliados políticos do presidente, um movimento visto como potencialmente levando Trump a nomear membros mais brandos para o Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed, que estabelece os juros.

Trump disse nesta sexta-feira que demitirá Cook se ela não se demitir.