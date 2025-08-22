Defesa de Bolsonaro pede ao STF revogação de prisão domiciliar e chama relatório da PF de "peça política"

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - A defesa de Jair Bolsonaro negou nesta sexta-feira, em esclarecimentos ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que o ex-presidente tenha descumprido as medidas cautelares impostas a ele, e aproveitou para pedir a revogação da prisão domiciliar imposta ele, segundo documento divulgado pelo STF.

Na peça apresentada ao Supremo, a defesa do ex-presidente nega qualquer descumprimento de medidas cautelares por parte de Bolsonaro, e alega que ele não estava impedido de usar aplicativos de mensagens como o WhatsApp, trocar mensagens ou se manifestar.

