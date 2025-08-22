Topo

Notícias

Defesa de Bolsonaro diz que PF produziu 'peça política' e nega descumprir medidas

Brasília

22/08/2025 21h59

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que ele não descumpriu as medidas cautelares estabelecidas pelo ministro Alexandre de Moraes e sustenta que o relatório da Polícia Federal é uma "peça política".

"O relatório da Polícia Federal causa espanto. Encaixa-se como uma peça política, com o objetivo de desmoralizar um ex-presidente da República (que, quer queiram as autoridades policiais ou não, ainda é um líder político), expondo sua vida privada e acusando-o de fatos tão graves quanto descabidos. Parece incrível, mas boa parte do relatório dedica-se a um disse-me-disse sem qualquer relevância para a investigação", escreveu o advogado Celso Vilardi.

A defesa critica a divulgação de diálogos de Bolsonaro com seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e os relatórios sobre suas movimentações financeiras. O documento dos advogados ainda diz que há um "vazio de indícios" em mensagens citadas pela PF.

Em um desses documentos, a PF apontou que o ex-presidente recebeu R$ 30 milhões em um período de um ano entre 2023 e 2024, dentre outras transações.

Vilardi escreveu que o fato de Bolsonaro ter continuado se comunicando no WhatsApp com aliados após a proibição de usar redes sociais, estabelecida por Moraes em 18 de julho, não configura um descumprimento a essa ordem.

"Em nenhuma das decisões há qualquer menção ao uso de WhatsApp ou restrição ao envio de mensagens à lista de contatos privados - o que não se confunde com rede social", afirmou a defesa. De acordo com Vilardi, o relatório mostra que Bolsonaro interrompeu os diálogos com Eduardo depois que Moraes proferiu essa proibição. "Não há que se falar ou mesmo supor qualquer ilegalidade e descumprimento nas mensagens enviadas", escreveu.

'Ex-presidente não fugiu para Argentina'

A defesa também rebate as suspeitas de que a minuta de pedido de asilo ao presidente da Argentina, Javier Milei, fosse uma prova da intenção de fugir do Brasil e, portanto, justificaria uma prisão preventiva.

Vilardi afirma que o documento encontrado era antigo, de 2024, e um eventual decreto de prisão exigiria fatos contemporâneos.

"Fato é que, com ou sem o rascunho, o ex-presidente não fugiu. Pelo contrário, obedeceu a todas as decisões emanadas pela C. Suprema Corte, inclusive a que o proibia de viajar ao exterior, respondeu à denúncia oferecida, compareceu a todas as audiências, sempre respeitando todas as ordens deste E. STF", argumentou.

A defesa também afirma que não existem indícios de crimes nos diálogos de Bolsonaro com o advogado Martin de Luca, representante da rede social Rumble em ação contra o ministro Alexandre de Moraes. Sustenta ainda que o recebimento de uma mensagem por SMS do general Walter Braga Netto após a proibição de comunicação entre eles não teve resposta dada por Bolsonaro, comprovando o respeito à medida cautelar por parte do ex-presidente.

"A mensagem foi apenas recebida! Sem notícia de resposta. Sem qualquer reação. Sem qualquer comunicação por parte do ex-presidente", afirmou a defesa.

Agora, o ministro Alexandre de Moraes vai enviar o processo para uma manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, sobre o eventual descumprimento das cautelares.

Como mostrou o Estadão, integrantes da Procuradoria-Geral da República (PGR) avaliam que há poucas chances de solicitar a prisão preventiva de Bolsonaro com base nesses novos indícios colhidos pela Polícia Federal.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Defesa de Bolsonaro diz que PF produziu 'peça política' e nega descumprir medidas

Malafaia pede passaporte de volta e diz não ser 'covarde, medroso e fujão'

Moraes e Mendonça divergem sobre autocontenção do Judiciário em evento no Rio

Ex-presidente peruano Martín Vizcarra será transferido para prisão comum

Países amazônicos pedem cooperação e ambiente sem 'agressões e medidas unilaterais'

Acidente com ônibus de turismo deixa cinco mortos em Nova York

Governo abre consulta para 2 leilões de capacidade de energia com inclusão de carvão e óleo

Intel concorda ceder 10% das ações ao governo dos EUA

Comunidades em GO e AM recebem autodefinição como quilombolas

Coreia do Norte diz que Coreia do Sul disparou tiros de advertência na região da fronteira

Hugo Motta indica condenado por desvio de dinheiro público para Codevasf na PB