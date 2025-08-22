Cúmplice de Epstein diz nunca ter visto Trump em 'situação inadequada'

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou, nesta sexta-feira (22), as transcrições e gravações de áudio de uma entrevista com Ghislaine Maxwell, cúmplice do agressor sexual, Jeffrey Epstein. Os documentos foram divulgados pelo vice-procurado-geral Todd Blanche, via redes sociais.

O que aconteceu

Nas mais de 300 páginas de depoimento, Maxwell afirmou nunca ter visto o presidente Donald Trump em "situação inadequada" e que ele "nunca foi inapropriado com ninguém". A polêmica teve início quando o piloto do avião de Epstein testemunhou garantindo que o atual presidente dos Estados Unidos era próximo do antigo chefe. Trump nega.

In the interest of transparency, @TheJusticeDept is releasing the complete transcript and audio of my proffer of Ms. Maxwell. The transcript and audio are linked below.https://t.co/TQW5migemm -- Todd Blanche (@DAGToddBlanche) August 22, 2025

"Na verdade, nunca vi o presidente em nenhum tipo de massagem. Nunca o presenciei em nenhum ambiente inapropriado, de forma alguma. O presidente nunca foi inapropriado com ninguém. Nas vezes em que estive com ele, ele foi um cavalheiro em todos os aspectos", disse a mulher.

Ela também diz não ter conhecimento de nenhuma "lista de clientes" de Epstein. E destacou nunca ter presenciado Epstein abusando de menores, mas reconheceu que, diante do que hoje sabe ser verdade, não pode negar que ele tenha cometido os crimes. Maxwell cumpre uma sentença de 20 anos após sua condenação por tráfico sexual em 2021.

A promotoria afirma que ela recrutou meninas menores de idade para Epstein abusar durante encontros que começaram como massagens e depois se transformaram em atividade sexual indesejada. Ela pediu à Suprema Corte dos EUA que anulasse sua condenação.