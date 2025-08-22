Topo

Cruzeiro anuncia contratação do atacante colombiano Sinisterra

22/08/2025 10h27

O Cruzeiro anunciou, nesta sexta-feira (22), a contratação do atacante colombiano Luis Sinisterra, que chega cedido por empréstimo pelo Bournemouth, da Inglaterra.

"Seja bem-vindo, Luis Sinisterra! O atacante colombiano assinou contrato com o Cruzeiro, por empréstimo, até o fim de junho de 2026!", escreveu a 'Raposa' em sua conta no X.

"Estou muito feliz por estar aqui, em uma grande equipe como o Cruzeiro", declarou Sinisterra ao desembarcar em Belo Horizonte. "Espero que tenhamos muitas alegrias juntos", acrescentou.

O jogador de 26 anos, que atua na ponta-esquerda, chegou ao Bournemouth na temporada 2022/2023, procedente do Leeds United.

Sua passagem pelos 'Cherries' foi difícil, pois as lesões musculares o limitaram a fazer apenas 12 jogos na Premier League, quatro como titular, com um gol e uma assistência.

Revelado pelo Once Caldas, Sinisterra iniciou sua trajetória na Europa no Feyenoord, da Holanda, onde jogou por quatro temporadas até fazer as malas rumo à Inglaterra.

Pela seleção colombiana, estreou em 2019 no ciclo do técnico português Carlos Queiroz. No total, foram 18 jogos disputados, com cinco gols marcados.

erc/app/dg/cb/mvv

© Agence France-Presse

