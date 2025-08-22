Topo

Coreia do Sul envia delegação à China conforme tarifas de Trump alteram dinâmica comercial

22/08/2025 08h47

SEUL (Reuters) - O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, enviará uma delegação especial à China de 24 a 27 de agosto, disse seu porta-voz nesta sexta-feira, conforme os dois países se alinham cada vez mais em resposta à política de tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A delegação entregará uma mensagem de Lee enfatizando o desenvolvimento contínuo da parceria estratégica entre os países, disse o porta-voz, Kang Yu-jung.

A China é o maior parceiro comercial da Coreia do Sul, e os laços diplomáticos entre os dois países melhoraram desde uma disputa em 2017 sobre a implantação pela Coreia do Sul de um sistema de defesa antimísseis dos EUA, ao qual Pequim se opôs.

Lee, que obteve uma vitória decisiva em eleição antecipada em junho, adotou um tom mais conciliatório em relação à China - a segunda maior economia do mundo - destacando seu papel como um importante parceiro comercial. Ele expressou hesitação em adotar uma postura firme em relação às tensões de segurança no Estreito de Taiwan.

A delegação planeja se reunir com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, de acordo com o gabinete presidencial da Coreia do Sul.

"Um relacionamento saudável, estável e continuamente aprofundado entre a China e a República da Coreia é do interesse fundamental dos dois povos e também contribui para a paz, a estabilidade, o desenvolvimento e a prosperidade na região e no mundo", disse Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, nesta sexta-feira.

Embora Seul tenha conseguido reduzir as tarifas de Trump sobre os produtos sul-coreanos de 25% para 15% em um acordo comercial em julho, o novo governo foi forçado a tomar medidas para apoiar as empresas na gestão das restrições comerciais e na exploração de novos mercados.

As autoridades de Pequim também estão explorando maneiras de diversificar as exportações chinesas para além dos EUA - o principal mercado consumidor do mundo - caso uma trégua comercial duradoura se mostre difícil e Trump restabeleça as tarifas elevadas sobre os produtos chineses.

(Reportagem de Ju-min Park em Seul e Laurie Chen em Pequim)

