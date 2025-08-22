Topo

Notícias

Coreia do Norte diz que tropas sul-coreanas fizeram disparos de advertência na fronteira

22/08/2025 23h47

A Coreia do Norte acusou neste sábado (23) a Coreia do Sul de realizar disparos de advertência contra suas tropas perto da fronteira, e advertiu que isso poderia aumentar a tensão a níveis incontroláveis.

O confronto ocorreu na última terça-feira, quando soldados norte-coreanos trabalhavam para selar permanentemente a fronteira fortificada que divide a península, informou o meio estatal KCNA, que citou um comunicado do tenente-general do Exército, Ko Jong Chol.

Ko classificou o incidente como uma "provocação grave" e afirmou que o Exército sul-coreano usou uma metralhadora para efetuar mais de 10 disparos de advertência aos soldados do Norte.

"Esse é um prelúdio muito sério, que, inevitavelmente, conduzirá a situação na zona fronteiriça, onde um grande número de forças estão posicionadas em confronto uma contra a outra, a um ponto incontrolável", alertou Ko.

A Coreia do Sul confirmou os disparos de advertência efetuados no começo da semana na fronteira. Segundo o Exército sul-coreano, soldados do Norte cruzaram a fronteira na Zona Desmilitarizada, o que levou suas tropas a fazer os disparos. Os militares norte-coreanos se retiraram em seguida, acrescentou.

O último enfrentamento entre os dois arquirrivais havia ocorrido em abril, quando as forças sul-coreanas efetuaram disparos de advertência após cerca de 10 soldados norte-coreanos cruzarem brevemente a fronteira.

bur-bjt/ksb/ag/nn/mas/ag/ic/am-lb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Coreia do Norte diz que tropas sul-coreanas fizeram disparos de advertência na fronteira

Polícia captura irmão do guerrilheiro mais procurado da Colômbia

Salvadorenho deportado por engano e preso após retorno é libertado nos EUA

Bolsonaro nega ter descumprido restrições e afirma que PF busca 'desmoralizá-lo'

Marcos do Val contraria medidas do STF e mostra tornozeleira eletrônica em live

Zambelli é condenada pela segunda vez pelo STF; pena é de 5 anos e 3 meses

Mais de 700 pinguins são encontrados mortos no litoral de São Paulo

CMN remaneja R$ 1,4 bi para crédito de governos locais e Novo PAC

Defesa de Bolsonaro diz que PF produziu 'peça política' e nega descumprir medidas

Malafaia pede passaporte de volta e diz não ser 'covarde, medroso e fujão'

Moraes e Mendonça divergem sobre autocontenção do Judiciário em evento no Rio