Topo

Notícias

Coreia do Norte diz que Coreia do Sul disparou tiros de advertência na região da fronteira

22/08/2025 21h04

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte disse no sábado (horário local) que militares sul-coreanos dispararam tiros de advertência na terça-feira na área de fronteira entre as duas Coreias, e chamou isso de provocação deliberada, de acordo com a mídia estatal KCNA.

A Coreia do Norte também disse que as transmissões de alerta dos militares sul-coreanos na região da fronteira estavam aumentando.

Desde o ano passado, a Coreia do Norte vem construindo barreiras na fronteira fortemente fortificada entre as duas Coreias, além de explodir estradas e ferrovias intercoreanas.

A Coreia do Norte "tomará as contramedidas correspondentes" para qualquer obstrução ao projeto de construção de barreiras e "não se responsabilizará pelas graves consequências" se o alerta avançado na área da fronteira for ignorado no futuro, disse a KCNA, citando uma declaração do tenente-general do Exército Ko Jong Chol, vice-chefe do Estado-Maior do Exército norte-coreano.

A mensagem da Coreia do Norte contrasta com a declaração do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, na semana passada, de que o país encerrará algumas atividades militares ao longo de sua fronteira com a Coreia do Norte, no mais recente esforço de seu governo para melhorar os laços entre os vizinhos que ainda estão tecnicamente em guerra.

A Coreia do Norte também criticou novamente os exercícios militares conjuntos em andamento dos EUA e da Coreia do Sul como "um exercício extremamente provocativo... para uma guerra real", em um artigo separado da KCNA no sábado.

Os EUA e a Coreia do Sul afirmaram que os exercícios são defensivos.

(Reportagem de Joyce Lee)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Governo abre consulta para 2 leilões de capacidade de energia com inclusão de carvão e óleo

Intel concorda ceder 10% das ações ao governo dos EUA

Coreia do Norte diz que Coreia do Sul disparou tiros de advertência na região da fronteira

Hugo Motta indica condenado por desvio de dinheiro público para Codevasf na PB

Nobre: COP30 deve ser a mais importante de todas as conferências do clima

Após entrar no TikTok, Trump diz que pode estender prazo de venda, se necessário

Bolsonaro diz ao STF que pedido de asilo não era tentativa de fuga

Colômbia anuncia ofensiva militar para conter onda de violência

Apostas do MA e SE acertam Lotofácil e ganham R$ 2 milhões; confira dezenas

Bolsonaro nega ao STF plano de fuga para Argentina, critica PF e quer revogar prisão domiciliar

Ninguém acerta Lotomania e prêmio chega a R$ 1 milhão; veja números