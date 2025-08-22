Coreia do Norte diz que Coreia do Sul disparou tiros de advertência na região da fronteira

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte disse no sábado (horário local) que militares sul-coreanos dispararam tiros de advertência na terça-feira na área de fronteira entre as duas Coreias, e chamou isso de provocação deliberada, de acordo com a mídia estatal KCNA.

A Coreia do Norte também disse que as transmissões de alerta dos militares sul-coreanos na região da fronteira estavam aumentando.

Desde o ano passado, a Coreia do Norte vem construindo barreiras na fronteira fortemente fortificada entre as duas Coreias, além de explodir estradas e ferrovias intercoreanas.

A Coreia do Norte "tomará as contramedidas correspondentes" para qualquer obstrução ao projeto de construção de barreiras e "não se responsabilizará pelas graves consequências" se o alerta avançado na área da fronteira for ignorado no futuro, disse a KCNA, citando uma declaração do tenente-general do Exército Ko Jong Chol, vice-chefe do Estado-Maior do Exército norte-coreano.

A mensagem da Coreia do Norte contrasta com a declaração do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, na semana passada, de que o país encerrará algumas atividades militares ao longo de sua fronteira com a Coreia do Norte, no mais recente esforço de seu governo para melhorar os laços entre os vizinhos que ainda estão tecnicamente em guerra.

A Coreia do Norte também criticou novamente os exercícios militares conjuntos em andamento dos EUA e da Coreia do Sul como "um exercício extremamente provocativo... para uma guerra real", em um artigo separado da KCNA no sábado.

Os EUA e a Coreia do Sul afirmaram que os exercícios são defensivos.

