Nobre: COP30 deve ser a mais importante de todas as conferências do clima

A COP30, em Belém, precisa ser a mais importante de todas as conferências do clima, afirmou o colunista Carlos Nobre no UOL News, do Canal UOL.

O evento enfrenta baixa confirmação internacional e alto custo de hospedagem, mas é estratégico para compromissos globais contra mudanças climáticas.

Sem dúvida é frustrante, mas eu estou otimista. Eu acho que a grande maioria dos 196 países vai acabar aceitando porque, olha, na minha opinião, e vários de vocês já conversaram sobre isso, essa tem que ser a COP mais importante das 30 COPs. Os países todos têm que estar aí.



Então era muito importante que toda essa população de Belém, o setor privado, o setor hoteleiro e todo mundo entendesse a importância dessa COP e buscasse realmente baixar esses preços.

Carlos Nobre, colunista do UOL

Carlos Nobre destacou que o governo brasileiro tem papel central para garantir hospedagem acessível na COP30. Ele sugeriu negociações com hotéis-navio e pressão sobre o setor hoteleiro local para viabilizar a participação de países mais pobres.

Me parece que o governo tem uma responsabilidade grande. Por exemplo, as negociações com esses hotéis-navio que já estão chegando, que vão gerar até 6.000 quartos para as pessoas.

Então, me parece que é importante que o governo faça uma negociação, uma pressão muito grande nas populações de Belém para baixar os preços. E eventualmente até mesmo apoiar os países mais pobres e ter um dispêndio para ajudar os países mais pobres a estarem presidentes.

Carlos Nobre, colunista do UOL

Nobre ressaltou a urgência de medidas para reduzir o uso de combustíveis fósseis. Ele lembrou que 75% das emissões globais vêm dessa fonte e que só com transição energética acelerada será possível cumprir metas climáticas.

Logicamente, atualmente 75% das emissões vêm da queima de combustíveis fósseis. Petróleo, carvão, gás natural.

O presidente Lula, vamos lembrar, no final do G20 no Rio, em novembro do ano passado, ele falou em função da emergência climática, todos os países deviam chegar a emissões líquidas a zero em 2040, não em 2050 e não mais do que em 2045.

Portanto, é lógico, 75% das emissões são de queima de combustíveis fósseis. Nós temos que acelerar demais para encerrar o uso de combustíveis fósseis.

Carlos Nobre, colunista do UOL

